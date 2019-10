The Waterboys | EXTRA DATE: Παρασκευή 22 Νοεμβρίου - Η προπώληση ξεκινά Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Οι Τhe Waterboys δημιουργήθηκαν στο Εδιμβούργο το 1983 από τον Σκωτσέζο μουσικό Mike Scott και το όνομά τους το εμπνεύστηκε από το τραγούδι του Lou Reed, «The Kids». Η ιστορία τους είναι πρακτικά συνυφασμένη με την μουσική υπόσταση και πορεία του Σκωτσέζου Mike Scott, ο οποίος πέρα από ιδρυτικό μέλος, είναι και η ψυχή του συγκροτήματος. Ο Scott τονίζει τη συνοχή ανάμεσα στους The Waterboys και τη σόλο πορεία του, λέγοντας ότι « Για μένα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Mike Scott και των Waterboys – και οι δύο σημαίνουν το ίδιο πράγμα, σημαίνουν τον εαυτό μου μαζί με τους σημερινούς μουσικούς μου συνοδοιπόρους ».

Η περιέργεια του Mike Scott για τη μουσική ήταν ασίγαστη και έτσι η μπάντα ξεκίνησε ένα ταξίδι εξερεύνησης μέσα σε πληθώρα μουσικών ειδών, το οποίο εν τέλει αποδείχτηκε φοβερά εποικοδομητικό για τον μετέπειτα μοναδικό ήχο της μπάντας.



Οι Waterboys και ο Mike Scott, τρέφουν ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και εμπνέονται από την ελληνική μυθολογία. O Mike Scott ειδικά στην πρώτη περίοδο των Waterboys, την εποχή της «μεγάλης μουσικής», που ξεκινά με το πρώτο άλμπουμ του γκρουπ, ξεδιπλώνεται στο δεύτερο, A Pagan Place και κορυφώνεται στο τρίτο τους άλμπουμ, This Is The Sea (« The Pan Within » και « The Return of Pa n»), δεν σταμάτα να αναζητά τον αρχαίο θεό Πάνα! Τον θεό, συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, τον θεό - σύμβολο της μοναχικότητας και της μοναξιάς. Τον αρχαίο θεό που ζούσε ελεύθερος στη φύση, στα βουνά της Αρκαδίας, δίπλα σε ποτάμια και ρυάκια, ακούγοντας τον ήχους του νερού και εμπνεόμενος από το βουητό τους, δημιουργούσε φανταστικές μελωδίες, που γοήτευαν και κόλαζαν ακόμα και θεούς!

Στο This Is The Sea του 1985 περιλαμβάνετε και το single Whole Of The Moon , το οποίο έφτασε στο #26 των Βρετανικών charts και σφράγισε το όνομα των Waterboys. Το 1988 ο Scott πρακτικά εγκατέστησε τη μπάντα στο Σπάινταλ της δυτικής Ιρλανδίας, όπου είχε τη βάση του το στούντιο του συγκροτήματος για να ηχογραφήσουν τον επόμενο τους δίσκο. Έτσι γεννήθηκε το Fisherman's Blues , και με αυτό το άλμπουμ οι Waterboys μπαίνουν για πρώτη φορά ενεργά στα νερά της folk rock.Όπως αργότερα είπε και ο ίδιος ο Scott « Ήμουν πραγματικά ερωτευμένος με την Ιρλανδία. Κάθε μέρα ήταν και μια νέα, μαγική περιπέτεια .»

Από το 1983 έως σήμερα οι Waterboys έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 15 άλμπουμ.

Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την τελευταία επίσκεψη τους στη χώρα μας και οι The Waterboys επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα για δύο show γεμάτα με τις αγαπημένες μας αναμνήσεις και όχι μόνο!

Δυο βραδιές γεμάτες με καθαρόαιμη ροκ μουσική από το εμβληματικό συγκρότημα που ισχυρίζεται πως... « έχουμε ακούσει τη «μεγάλη μουσική» και από τότε δεν θα είμαστε ποτέ ξανά οι ίδιοι» ("Βig Μusic")

Οι Waterboys είναι ως και σήμερα το συγκρότημα που φέρνει μαζί του τη μέθη της μουσικής! Έχουν ένα μοναδικό ταλέντο να σε παρασέρνουν σε μονοπάτια μαγικά και στο τέλος του ταξιδιού να έχουν δώσει άλλο νόημα στις στιγμές σου.