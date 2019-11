«Φεύγει» από το Instagram η Nicki Minaj

Δεν ποστάρω, δεν ποστάρω...

Αποφασισμένη να εγκαταλείψει το Instagram εμφανίζεται η γνωστή τραγουδίστρια Nicki Minaj. Αιτία; Η απόφαση του μέσου να εξαφανίσει τα likes από τις αναρτήσεις, ως ένα μέτρο για τον έλεγχο των... παρενεργειών του και μείωσης της πίεσης που αισθάνονται χρήστες χωρίς πολλά likes.

«Δεν ποστάρω στο Instagram μετά από αυτή τη βδομάδα, γιατί αφαιρεί τα likes. Χμ, με τι να ασχοληθώ τώρα; Σκεφτείτε πόσο χρόνο θα έχω στην καινούργια μου ζωή», έγραψε η Minaj στο Twitter.

I’m not posting on IG after this week cuz they removing the likes. Hmmmm what should I get into now? Think of all the time I’ll have with my new life