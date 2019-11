Τουρίστας κυνηγώντας μια selfie «βούτηξε» σε κανάλι της πλημμυρισμένης Βενετία (Video)

Η Ιταλία και πιο ειδικά η Βενετία σαρώνεται από ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες με αποτέλεσμα τα νερά της βροχής και της θάλασσας να έχουν γίνει ένα και τα πιο ιστορικά σημεία της πόλης να έχουν βυθιστεί.

Μέσα σε αυτό το πρωτόγνωρο - αν και όχι σπάνιο- τοπίο, πολλοί τουρίστες αναζητούν μια ξεχωριστή εμπειρία, βουτώντας στα νερά και τραβώντας σέλφι και βίντεο.

Ένας τουρίστας ιδιαίτερα... απορροφημένος από την αποστολή του νόμιζε ότι σε όλη τη διαδρομή του θα ήταν βουτηγμένος μέχρι το γόνατα στο νερό. Ωστόσο ένα βήμα παραπάνω και όπως αποδείχτηκε, ξέφυγε από το "πεζοδρόμιο" και έπεσε μέσα στο κανάλι, καθώς όλα πλέον τα καλύπτει το νερό και κανείς δεν ξέρει πού πατά και πού βρίσκεται...

Tourist in Venice, Italy



