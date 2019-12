«Δρομέας» υπουργός χαστουκίζει LIVE στα οπίσθια όμορφη ρεπόρτερ (Photos/Video)

Σάλος ξέσπασε με νεαρό υπουργό που συμμετείχε σε τοπικό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων - Enmarket Savannah Bridge Run - στην περιοχή της Τζόρτζια των ΗΠΑ, ο οποίος περνώντας δίπλα από νεαρή ρεπόρτερ που μετέδιδε ζωντανά τον αγώνα, της έριξε... χαστούκι στα οπίσθια.

Η ρεπόρτερ δεν κατάλαβε από πού της... ήρθε, αλλά η αμηχανία και η δυσφορία της ήταν έκδηλη και δικαίως θα λέγαμε.

Η Άλεξ Μποζαριάν ανεβασε το στιγμιότυπο στο twitter με την εξής λεζάντα: «Στον άνθρωπο που χαστούκισε τα οπίσθιά μου ζωντανά στην ΤV σήμερα το πρωί. Βιαιοπραγήσατε εναντίον μου, με αντιμετωπίσατε ως αντικείμενο, με ντροπιάσατε. Καμιά άλλη γυναίκα ΠΟΤΕ να μην αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο οπουδήποτε αλλού!»

Το βίντεο έχει ήδη πάνω από 8 εκατ, θεάσεις

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo