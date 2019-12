Με «καρφί» στην ΕΕ υποδέχτηκε την νίκη Τζόνσον ο Ντόναλντ Τραμπ

Με μία αναφορά στην μελλοντική εμπορική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών συνόδευσε τα «συγχαρητήρια» προς τον μεγάλο νικητή των εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μπόρις Τζόνσον, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

«Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για την μεγάλη του νίκη! Η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πλέον ελεύθερες να «χτυπήσουν» μια μεγάλη νέα Εμπορική Συμφωνία μετά το Brexit. Αυτή η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε συμφωνία θα μπορούσε να γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιόρτασε, Μπόρις!

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!