Οδηγός «προσγειώνει» το φορτηγάκι του σε χώρο αποσκευών... αεροδρομίου με 160 χλμ/ώρα! ! (Video)

Στον χώρο αποσκευών του διεθνούς αεροδρομίου του Sarasota-Bradenton στη Φλόριντα των ΗΠΑ, έριξε το αυτοκίνητό του ένας οδηγός που έχασε τον έλεγχό του.

Συγκεκριμένα το φορτηγάκι του 40χρονου Χουάν Μονσίβις έπεσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα περίπου 160 χλμ/ώρα αρχικά στην τζαμαρία του κτιρίου και ήρθε και "σφηνώθηκε" στο χώρο διακίνησης αποσκευών με τον οδηγό να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ο Μονσίβις πάντως έχει συλληφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν με πιο πρόσφατη αυτή το 2010, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

