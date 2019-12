ΗΠΑ: Λήστεψε τράπεζα και πέταξε τα χρήματα στον αέρα για... «Καλά Χριστούγεννα»

Ένας 65χρονος με λευκή γενειάδα συνελήφθη και το ποσό της εγγύησης που θα πρέπει να καταβάλει για να αποφυλακιστεί προσωρινά υπό όρους ορίστηκε στις 10.000 δολάρια, καθώς φέρεται να λήστεψε τράπεζα στην Πολιτεία Κολοράντο και εν συνεχεία να πέταξε μέρος των μετρητών που είχε αποσπάσει στον αέρα, φωνάζοντας «Καλά Χριστούγεννα» στους περαστικούς, ανακοίνωσε η αστυνομία και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χθες Τρίτη.

Ο Ντέιβιντ Γουέιν Όλιβερ συνελήφθη σε κοντινό καφέ της αλυσίδας Starbucks αφού λήστεψε το υποκατάστημα της Academy Bank στο Κολοράντο Σπρινγκς το απόγευμα της Δευτέρας, αναφέρει αστυνομική αναφορά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος «απείλησε να χρησιμοποιήσει όπλο» και βγήκε από το υποκατάστημα της τράπεζας με μεγάλο χρηματικό ποσό σε μετρητά.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE