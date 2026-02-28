Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Μπόμπι Τζέι Μπράουν, γνωστός για την ερμηνεία του στο The Wire

Ο ηθοποιός του The Wire, Μπόμπι Τζέι Μπράουν, πέθανε πρόσφατα σε πυρκαγιά στο σπίτι του στο Μέριλαντ, καθιστώντας τον τον τρίτο μέλος του καστ της αναγνωρισμένης σειράς του HBO που πεθαίνει από τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με τις αρχές και μια δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την κόρη του, Ρέινα, ο 62χρονος Μπράουν είχε μπει σε έναν αχυρώνα στην κατοικία του στην κοινότητα Chaptico της κομητείας St Mary’s περίπου στις 10 μ.μ. στις 24 Φεβρουαρίου για να προσπαθήσει να βάλει μπροστά ένα αυτοκίνητο. Προφανώς άναψε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας και ο Μπράουν ζήτησε από τη σύζυγό του έναν πυροσβεστήρα.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον αχυρώνα μέχρι να επιστρέψει με τον πυροσβεστήρα και έκαψε τα χέρια της προσπαθώντας να τον φτάσει, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του αρχιφύλακα της πυροσβεστικής της πολιτείας του Μέριλαντ. Εν τω μεταξύ, η οικογένεια του Μπράουν κάλεσε την πυροσβεστική λέγοντας ότι ο Μπράουν ήταν παγιδευμένος μέσα στον φλεγόμενο αχυρώνα.

Στη συνέχεια τον βρήκαν μέσα και διαπίστωσαν τον θάνατό του επί τόπου, ανέφερε το γραφείο του αρχιπυροσβέστη.

Επικαλούμενο ανακοίνωση από το γραφείο του επικεφαλής ιατροδικαστή της πολιτείας, το People ανέφερε ότι ο θάνατος του Μπράουν προκλήθηκε από διάχυτη θερμική βλάβη και εισπνοή καπνού και ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο από την Ρέινα Σαμάρα Μπράουν χαρακτήρισε την απώλεια του πατέρα της «καταστροφική».

«Πονάει με έναν τρόπο που βαραίνει το στήθος μου και δεν κινείται», έγραψε. «Θα έδινα τα πάντα για να ακούσω ξανά τη φωνή του, να τον δω άλλη μια φορά και να κάνουμε άλλη μια συζήτηση».

Εκτός από το να ζητά προσευχές για την οικογένειά της, η δήλωση της Μπράουν παρότρυνε τους ανθρώπους να «καθίσουν με» τους γονείς τους και να «κάνουν την επιπλέον ερώτηση» για το πώς τα πάνε, ανεξάρτητα από το πόσο απασχολημένοι μπορεί να φαίνονται.

Σύμφωνα με το IMDb, ο Μπράουν μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον και ήταν πρωταθλητής ερασιτεχνικής πυγμαχίας προτού ξεκινήσει μια καριέρα στην υποκριτική, η οποία ξεκίνησε με εμφανίσεις σε αστυνομικές σειρές όπως το Homicide: Life on the Street και το Law & Order: Special Victims Unit.

Ίσως ο πιο αναγνωρίσιμος ρόλος του ήταν στο αστυνομικό δράμα The Wire, στο οποίο υποδύθηκε τον αστυνομικό σε 12 επεισόδια κατά τη διάρκεια της σειράς από το 2002 έως το 2008.

Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στη μίνι σειρά του HBO του 2022 ” We Own This City” , με πρωταγωνιστή τον Jon Bernthal.

Ο θάνατος του Μπράουν ήρθε εβδομάδες αφότου οι συντελεστές και οι τηλεθεατές του The Wire θρήνησαν τους θανάτους των ηθοποιών της σειράς Τζέιμς Ράνσον και Άιζα Γουίτλοκ Τζούνιορ.

Ο 46χρονος Ράνσον, ο οποίος υποδύθηκε τον μικροεγκληματία Ζίγκι Σομπότκα στο The Wire, αυτοκτόνησε στις 19 Δεκεμβρίου. Ο Γουίτλοκ, ο οποίος ήταν 71 ετών και υποδύθηκε τον διεφθαρμένο πολιτικό Κλέι Ντέιβις στη σειρά, πέθανε 11 ημέρες μετά τον Ράνσον.

Άλλα μέλη του καστ του The Wire που είχαν πεθάνει προηγουμένως ήταν οι Michael Kenneth Williams, Lance Reddick και Reg E Cathey, οι οποίοι υποδύθηκαν αντίστοιχα τον ληστή Omar, τον υπολοχαγό της αστυνομίας Cedric Daniels και τον πολιτικό πράκτορα Norman Wilson.

Διαβάστε επίσης:

Σχεδόν αγνώριστη η Ντέμι Μουρ μετά από ριζική μεταμόρφωση με δραματικό καρέ

Άντριου: Ουίλιαμ και Χάρι δεν είχαν σχέσεις με τον θείο τους – «Κηλίδα για τη μοναρχία, να τον ξεφορτωθούμε πριν σαπίσει»

Στο «σφυρί» ρούχα και αξεσουάρ της Γκουίνεθ Πάλτροου – «Έχω υπέροχα πράγματα», λέει η ηθοποιός