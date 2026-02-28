Σχεδόν αγνώριστη η Ντέμι Μουρ μετά από ριζική μεταμόρφωση με δραματικό καρέ

Η 63χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου με ένα τολμηρό νέο χτένισμα, αφήνοντας πίσω τα χαρακτηριστικά μακριά σκούρα μαλλιά της με ένα μοντέρνο wet look καρέ. Η Μουρ προκάλεσε αίσθηση με την εντυπωσιακή εμφάνιση κατά τη διάρκεια της επίδειξης μόδας της Gucci για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 στο Palazzo Delle Scintille στις 26 Φεβρουαρίου.

Η νέα εμφάνιση της Μουρ δημιουργήθηκε από τον κομμωτή διασημοτήτων Δημήτρη Γιαννέτο, όπως κοινοποίησε ο ίδιος σε μια ανάρτηση στο Instagram. Αποκάλεσε την εμφάνιση «Demi-tris BoB».

Στην επίδειξη, η Μουρ συνδύασε το νέο, εκκεντρικό χτένισμά της με ένα δερμάτινο σύνολο από ένα εφαρμοστό μαύρο σακάκι και ένα λεπτό μαύρο παντελόνι, το οποίο επιμελήθηκε ο διάσημος στυλίστας Brad Goreski. Φορούσε μεγάλα γυαλιά ηλίου και μαύρες γόβες στιλέτο και κρατούσε μια μαύρη τσάντα για να ολοκληρώσει την εμφάνιση.

Το σύνολο της εμφάνισης ήταν του νέου δημιουργικού διευθυντή της Gucci, Ντέμνα Γκβασάλια, σύμφωνα με την ανάρτηση.

