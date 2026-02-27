Στην Ουάσινγκτον η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας: Επαφές με Τραμπ, Βανς και Ρούμπιο

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στην Ουάσινγκτον και είχε συναντήσεις υψηλού επιπέδου με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ενημερώνοντάς τους για την πορεία των σχέσεων ΗΠΑ – Ελλάδας τους τελευταίους μήνες. Παράλληλα, συμμετείχε στην υπογραφή σημαντικής συμφωνίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

Κατά την επίσκεψή της στην αμερικανική πρωτεύουσα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συζητώντας τα βήματα που έχουν γίνει στη διμερή συνεργασία από την ανάληψη των προεδρικών του καθηκόντων. Η πρέσβης ανέφερε σε ανάρτησή της ότι ήταν «προνόμιο να επανασυνδεθώ με τους αγαπητούς μου φίλους, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ».

I had an action-packed visit to Washington, DC this week where I met with @POTUS and discussed the strides we have made in the United States-Greece relationship these past few months under his leadership. It was also a privilege to reconnect with my dear friends @VP JD Vance and… pic.twitter.com/pMkgrmRwS3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) February 27, 2026

Στρατηγική συμφωνία στον τομέα της ναυπηγικής

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν παρούσα στην υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας, σηματοδοτώντας τη συνεργασία σε έργα υψηλής τεχνολογίας με στρατηγικό αποτύπωμα για την Ελλάδα.

Συναντήσεις με άλλα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης

Εκτός από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα συναντήθηκε και με τον γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, ενισχύοντας περαιτέρω την επικοινωνία και τον συντονισμό σε θέματα διμερούς και περιφερειακής σημασίας.

