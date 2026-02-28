Σύστημα παρόμοιο με του Επστάιν σε Γαλλία και Αγγλία: Έρευνα για Μοχάμεντ και Σαλάχ Αλ-Φαγιέντ – Καταγγελίες για σεξουαλική εμπορία και κακοποίηση

Οι γαλλικές αρχές άρχισαν να εξετάζουν τις καταγγελίες για ένα οργανωμένο σύστημα σεξουαλικής εμπορίας και κακοποίησης νεαρών γυναικών που φέρεται να είχε στηθεί από τους επιχειρηματίες Μοχάμεντ και Σαλάχ Αλ-Φαγιέντ, ενώ περισσότερα από 180 θύματα έχουν ήδη ζητήσει νομική στήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη.

Η πρώην προσωπική βοηθός του Μοχάμεντ Αλ-Φαγιέντ, Κριστίνα Σβένσον, δήλωσε στις γαλλικές αρχές ότι ο επιχειρηματίας προσπαθούσε συστηματικά να την επιτεθεί κατά τα δύο χρόνια που εργαζόταν στο Ritz. Παράλληλα, η Ρέιτσελ Λουβ και άλλες γυναίκες, που εργάζονταν στο Harrods του Λονδίνου και στα γιοτ των Αλ-Φαγιέντ στη Γαλλική Ριβιέρα, περιέγραψαν καταστάσεις κακοποίησης, καταναγκαστικής εργασίας και περιορισμού της ελευθερίας τους.

Περιγραφές των θυμάτων

Τα θύματα περιέγραψαν τον τρόμο και την αίσθηση εγκλωβισμού που βίωσαν, με λεπτομέρειες για τις σεξουαλικές επιθέσεις, τη χρήση ναρκωτικών και τον περιορισμό διαβατηρίων και προσωπικής ελευθερίας. Η Λουβ ανέφερε ότι βρισκόταν συχνά μόνη της σε πολυτελή γιοτ, όπου της χορηγούνταν κρακ και κοκαΐνη και καλούνταν να συμμετάσχει σε δείπνα με πλούσιους ηλικιωμένους άνδρες και νεαρές γυναίκες. Οι γυναίκες ένιωθαν απομονωμένες, ανασφαλείς και παρακολουθούμενες, με προσωπικά τους δεδομένα να καταγράφονται σε λεπτομερείς ιατρικές εκθέσεις που χρησιμοποιούνταν από τους Αλ-Φαγιέντ για να αξιολογήσουν την «καταλληλότητά» τους για εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των θυμάτων, οι Αλ-Φαγιέντ είχαν στήσει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που είχε αποκαλυφθεί στην υπόθεση Έπσταϊν: επιλογή νεαρών γυναικών, μεταφορά, απομόνωση, διαμονή σε πολυτελείς κατοικίες και χρήματα για εκφοβισμό ή διαφθορά.

Καταγγελίες για Harrods και Ritz

Οι γυναίκες κατέθεσαν ότι τα περιστατικά δεν περιορίζονταν μόνο στη Γαλλία, αλλά και στο Harrods του Λονδίνου, όπου φέρονται να υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και βιαστικές επιθέσεις από τον Μοχάμεντ Αλ-Φαγιέντ και τον αδελφό του Σαλάχ.

Το προσωπικό του Ritz και του Harrods έχει ήδη προτρέψει τα θύματα να διεκδικήσουν αποζημίωση μέσω του Harrods Redress Scheme, ενώ οι γαλλικές αρχές διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα.

Θάνατοι και έρευνα που συνεχίζεται

Παρά τον θάνατο του Μοχάμεντ το 2023 και του Σαλάχ το 2010, η έρευνα συνεχίζεται, με σκοπό να διαπιστωθεί ποιοι ενδέχεται να διευκόλυναν ή να επέτρεψαν τη δράση του εγκληματικού δικτύου.

Η δικηγόρος Εύα Ζολί τονίζει ότι η γαλλική έρευνα αποτελεί «την αρχή της συναρμολόγησης του παζλ» και μπορεί να εντοπίσει θύματα των οποίων οι υποθέσεις είναι ακόμη δυνατόν να διωχθούν.

