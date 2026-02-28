search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.02.2026 00:00

Σύστημα παρόμοιο με του Επστάιν σε Γαλλία και Αγγλία: Έρευνα για Μοχάμεντ και Σαλάχ Αλ-Φαγιέντ – Καταγγελίες για σεξουαλική εμπορία και κακοποίηση

28.02.2026 00:00
al fayed

Οι γαλλικές αρχές άρχισαν να εξετάζουν τις καταγγελίες για ένα οργανωμένο σύστημα σεξουαλικής εμπορίας και κακοποίησης νεαρών γυναικών που φέρεται να είχε στηθεί από τους επιχειρηματίες Μοχάμεντ και Σαλάχ Αλ-Φαγιέντ, ενώ περισσότερα από 180 θύματα έχουν ήδη ζητήσει νομική στήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη.

Η πρώην προσωπική βοηθός του Μοχάμεντ Αλ-Φαγιέντ, Κριστίνα Σβένσον, δήλωσε στις γαλλικές αρχές ότι ο επιχειρηματίας προσπαθούσε συστηματικά να την επιτεθεί κατά τα δύο χρόνια που εργαζόταν στο Ritz. Παράλληλα, η Ρέιτσελ Λουβ και άλλες γυναίκες, που εργάζονταν στο Harrods του Λονδίνου και στα γιοτ των Αλ-Φαγιέντ στη Γαλλική Ριβιέρα, περιέγραψαν καταστάσεις κακοποίησης, καταναγκαστικής εργασίας και περιορισμού της ελευθερίας τους.

Περιγραφές των θυμάτων

Τα θύματα περιέγραψαν τον τρόμο και την αίσθηση εγκλωβισμού που βίωσαν, με λεπτομέρειες για τις σεξουαλικές επιθέσεις, τη χρήση ναρκωτικών και τον περιορισμό διαβατηρίων και προσωπικής ελευθερίας. Η Λουβ ανέφερε ότι βρισκόταν συχνά μόνη της σε πολυτελή γιοτ, όπου της χορηγούνταν κρακ και κοκαΐνη και καλούνταν να συμμετάσχει σε δείπνα με πλούσιους ηλικιωμένους άνδρες και νεαρές γυναίκες. Οι γυναίκες ένιωθαν απομονωμένες, ανασφαλείς και παρακολουθούμενες, με προσωπικά τους δεδομένα να καταγράφονται σε λεπτομερείς ιατρικές εκθέσεις που χρησιμοποιούνταν από τους Αλ-Φαγιέντ για να αξιολογήσουν την «καταλληλότητά» τους για εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των θυμάτων, οι Αλ-Φαγιέντ είχαν στήσει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό που είχε αποκαλυφθεί στην υπόθεση Έπσταϊν: επιλογή νεαρών γυναικών, μεταφορά, απομόνωση, διαμονή σε πολυτελείς κατοικίες και χρήματα για εκφοβισμό ή διαφθορά.

Καταγγελίες για Harrods και Ritz

Οι γυναίκες κατέθεσαν ότι τα περιστατικά δεν περιορίζονταν μόνο στη Γαλλία, αλλά και στο Harrods του Λονδίνου, όπου φέρονται να υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση και βιαστικές επιθέσεις από τον Μοχάμεντ Αλ-Φαγιέντ και τον αδελφό του Σαλάχ.

Το προσωπικό του Ritz και του Harrods έχει ήδη προτρέψει τα θύματα να διεκδικήσουν αποζημίωση μέσω του Harrods Redress Scheme, ενώ οι γαλλικές αρχές διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα.

Θάνατοι και έρευνα που συνεχίζεται

Παρά τον θάνατο του Μοχάμεντ το 2023 και του Σαλάχ το 2010, η έρευνα συνεχίζεται, με σκοπό να διαπιστωθεί ποιοι ενδέχεται να διευκόλυναν ή να επέτρεψαν τη δράση του εγκληματικού δικτύου.

Η δικηγόρος Εύα Ζολί τονίζει ότι η γαλλική έρευνα αποτελεί «την αρχή της συναρμολόγησης του παζλ» και μπορεί να εντοπίσει θύματα των οποίων οι υποθέσεις είναι ακόμη δυνατόν να διωχθούν.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία – Σλοβακία: Συνάντηση Ζελένσκι – Φίτσο για τον Ντρούζμπα και το μπλόκο των 90 δισ. της ΕΕ

Άντριου: Ουίλιαμ και Χάρι δεν είχαν σχέσεις με τον θείο τους – «Κηλίδα για τη μοναρχία, να τον ξεφορτωθούμε πριν σαπίσει»

Στην κόψη του ξυραφιού HΠΑ-Ιράν: Πίεση μέσα σε κλίμα πυρετώδους πολεμικής προετοιμασίας – Ανοιχτές απειλές Τραμπ, φόβοι για σύρραξη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kougias31
LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

dubai aerdromio
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Τέμπη: «Την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη, την απασχολεί η προστασία των δικών της υπουργών»

venzini-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Οι 5 σημαντικότερες επιπτώσεις, ανά τομέα, για την Ελλάδα από τον πόλεμο

maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Μακρόν ζητά την άμεση σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ – «Η εξελισσόμενη κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους, πρέπει να σταματήσει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα δώσουμε ιστορικό μάθημα στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 16:03
kougias31
LIFESTYLE

Χρίστος Κούγιας: Οι οικογενειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του πατέρα του

dubai aerdromio
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

giorgos papandreou 112- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπανδρέου για Τέμπη: «Την κυβέρνηση δεν την απασχολεί η Δικαιοσύνη, την απασχολεί η προστασία των δικών της υπουργών»

1 / 3