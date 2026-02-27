search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 11:43
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.02.2026 23:51

Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «εντός των δυνατοτήτων μας», λέει ο Ομανός μεσολαβητής

27.02.2026 23:51
Badr Albusaidi

Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει «ουσιαστική πρόοδο» προς μια συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή στο CBS News ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο Αλμπουσάιντι — ο οποίος έχει μεσολαβήσει σε αρκετούς γύρους συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν τον τελευταίο μήνα — δήλωσε στη συντονίστρια της εκπομπής “Face the Nation” Μάργκαρετ Μπρέναν ότι μια “ειρηνευτική συμφωνία είναι εφικτή“. 

Είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι «ποτέ, μα ποτέ δεν θα έχει… πυρηνικό υλικό που θα δημιουργήσει βόμβα», κάτι που χαρακτήρισε «μεγάλο επίτευγμα». Τα υπάρχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας θα «αναμειχθούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο» και «θα μετατραπούν σε καύσιμο, και αυτό το καύσιμο θα είναι μη αναστρέψιμο», σύμφωνα με τον Αλμπουσάιντι.

Και το Ιράν είναι πρόθυμο να παραχωρήσει στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ «πλήρη πρόσβαση» στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, προκειμένου να επαληθεύσουν τους όρους της συμφωνίας, δήλωσε ο Αλμπουσάιντι. 

«Θα υπήρχε μηδενική συσσώρευση, μηδενική αποθήκευση και πλήρης επαλήθευση», είπε. Ο Αλμπουσάιντι είπε ότι εάν υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία, είναι «αρκετά βέβαιος» ότι ακόμη και Αμερικανοί επιθεωρητές θα έχουν πρόσβαση σε κάποιο σημείο της διαδικασίας.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος για να αποτραπούν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Αλμπουσάιντι απάντησε: «Το ελπίζω». Αλλά είπε ότι «χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο» για να διευθετήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες. Τεχνικές συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στη Βιέννη και ο Αλμπουσάιντι είπε ότι ελπίζει να μπορέσει να συναντηθεί με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ λίγες μέρες αργότερα.

Ο Τραμπ υιοθέτησε διαφορετικό τόνο νωρίτερα την Παρασκευή, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων και δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τις επιθέσεις.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το γεγονός ότι δεν είναι πρόθυμοι να μας δώσουν αυτό που θέλουμε», είπε. «Δεν είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα μιλήσουμε αργότερα».

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ διατάζει όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση της τεχνολογίας Anthropic

Ουκρανία – Σλοβακία: Συνάντηση Ζελένσκι – Φίτσο για τον Ντρούζμπα και το μπλόκο των 90 δισ. της ΕΕ

Για «φιλική κατάληψη» της Κούβας κάνει λόγο ο πρόεδρος Τραμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump hamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

israel
Χωρίς κατηγορία

«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι – Κίνδυνος κλιμάκωσης

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ νες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσαν στον αέρα με καραμπίνα- Δύο συλλήψεις

panos-routsi-2
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: «Για εμάς ήταν σαν να έγινε χθες» (Video)

ADONIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Μηνύσεις για αναρτήσεις περί δήθεων offshore στον Παναμά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

sharon-stone-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Σάρον Στόουν - «Γιατί φοβόμαστε ακόμα τη γύμνια και την ηλικία;» (Video)

iran_main
ΚΟΣΜΟΣ

«Θα εξαλείψουμε τις απειλές»: Επιβεβαιώνει ο Τραμπ την κοινή πολεμική επιχείρηση με το Ισραήλ στο Ιράν - 4 μέρες «ανελέητων βομβαρδισμών» περιλαμβάνει η πρώτη φάση (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 11:41
trump hamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση «Επική Οργή»: Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν»

israel
Χωρίς κατηγορία

«Βράζει» η Μέση Ανατολή: Αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Αμπού Ντάμπι – Κίνδυνος κλιμάκωσης

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ νες
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσαν στον αέρα με καραμπίνα- Δύο συλλήψεις

1 / 3