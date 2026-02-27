Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι «εντός των δυνατοτήτων μας», λέει ο Ομανός μεσολαβητής

Οι διαπραγματευτές από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει «ουσιαστική πρόοδο» προς μια συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή στο CBS News ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ο Αλμπουσάιντι — ο οποίος έχει μεσολαβήσει σε αρκετούς γύρους συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν τον τελευταίο μήνα — δήλωσε στη συντονίστρια της εκπομπής “Face the Nation” Μάργκαρετ Μπρέναν ότι μια “ειρηνευτική συμφωνία είναι εφικτή“.

Είπε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι «ποτέ, μα ποτέ δεν θα έχει… πυρηνικό υλικό που θα δημιουργήσει βόμβα», κάτι που χαρακτήρισε «μεγάλο επίτευγμα». Τα υπάρχοντα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας θα «αναμειχθούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο» και «θα μετατραπούν σε καύσιμο, και αυτό το καύσιμο θα είναι μη αναστρέψιμο», σύμφωνα με τον Αλμπουσάιντι.

Και το Ιράν είναι πρόθυμο να παραχωρήσει στους επιθεωρητές της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ «πλήρη πρόσβαση» στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις, προκειμένου να επαληθεύσουν τους όρους της συμφωνίας, δήλωσε ο Αλμπουσάιντι.

«Θα υπήρχε μηδενική συσσώρευση, μηδενική αποθήκευση και πλήρης επαλήθευση», είπε. Ο Αλμπουσάιντι είπε ότι εάν υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία, είναι «αρκετά βέβαιος» ότι ακόμη και Αμερικανοί επιθεωρητές θα έχουν πρόσβαση σε κάποιο σημείο της διαδικασίας.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος για να αποτραπούν οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, ο Αλμπουσάιντι απάντησε: «Το ελπίζω». Αλλά είπε ότι «χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο χρόνο» για να διευθετήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες. Τεχνικές συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στη Βιέννη και ο Αλμπουσάιντι είπε ότι ελπίζει να μπορέσει να συναντηθεί με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ λίγες μέρες αργότερα.

Ο Τραμπ υιοθέτησε διαφορετικό τόνο νωρίτερα την Παρασκευή, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων και δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα εγκρίνει τις επιθέσεις.

«Δεν είμαι ευχαριστημένος με το γεγονός ότι δεν είναι πρόθυμοι να μας δώσουν αυτό που θέλουμε», είπε. «Δεν είμαι ενθουσιασμένος με αυτό. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα μιλήσουμε αργότερα».

