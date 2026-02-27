Ο Τραμπ διατάζει όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση της τεχνολογίας Anthropic

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι έδωσε εντολή όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταργήσουν σταδιακά τη χρήση της τεχνολογίας Anthropic μετά την ασυνήθιστα δημόσια διαμάχη της εταιρείας με το Πεντάγωνο σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα σχόλια του Τραμπ, στα οποία χαρακτηρίζει την εταιρεία «ριζοσπαστικά αριστερή» και «woke», έγιναν λίγο περισσότερο από μία ώρα πριν από την προθεσμία του Πενταγώνου προς την Anthropic να επιτρέψει την απεριόριστη στρατιωτική χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει συνέπειες — και σχεδόν 24 ώρες αφότου ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι δήλωσε ότι η εταιρεία του «δεν μπορεί με καθαρή συνείδηση ​​να αποδεχτεί» τις απαιτήσεις του Υπουργείου Άμυνας.

Το ζήτημα στο συμβόλαιο άμυνας ήταν μια σύγκρουση σχετικά με τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εθνική ασφάλεια και ανησυχίες σχετικά με το πώς οι ολοένα και πιο ικανές μηχανές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου που αφορούν θανατηφόρα βία, ευαίσθητες πληροφορίες ή κυβερνητική επιτήρηση.

Η Anthropic, κατασκευάστρια του chatbot Claude, θα μπορούσε να αντέξει οικονομικά να χάσει τη σύμβαση. Ωστόσο, το τελεσίγραφο που έδωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έθεσε ευρύτερους κινδύνους στο αποκορύφωμα της ραγδαίας ανόδου της εταιρείας από ένα ελάχιστα γνωστό ερευνητικό εργαστήριο πληροφορικής στο Σαν Φρανσίσκο σε μία από τις πιο πολύτιμες νεοσύστατες επιχειρήσεις στον κόσμο.

Η Anthropic απορρίπτει την τελευταία πρόταση του Πενταγώνου σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του

Εάν ο Αμοντέι δεν υποχωρήσει, στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι όχι μόνο θα αποσύρουν τη σύμβαση της Anthropic, αλλά θα «θεωρήσουν επίσης ότι αποτελούν κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα», μια ονομασία που συνήθως χρησιμοποιείται για ξένους αντιπάλους και θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις κρίσιμες συνεργασίες της εταιρείας με άλλες επιχειρήσεις.

Από την άλλη, αν ο Αμοντέι υποχωρούσε θα μπορούσε να χάσει την εμπιστοσύνη του στην ακμάζουσα βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης, ιδίως από κορυφαία ταλέντα που προσελκύονται από την εταιρεία για τις υποσχέσεις της να δημιουργήσει υπεύθυνα Τεχνητή Νοημοσύνη καλύτερη από τον άνθρωπο, η οποία, χωρίς διασφαλίσεις, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο καταστροφές.

Η Anthropic δήλωσε ότι ζήτησε περιορισμένες διαβεβαιώσεις από το Πεντάγωνο ότι το Claude δεν θα χρησιμοποιηθεί για μαζική παρακολούθηση Αμερικανών ή σε πλήρως αυτόνομα όπλα. Αλλά μετά από μήνες ιδιωτικών συνομιλιών που μετατράπηκαν σε δημόσιο διάλογο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη ότι η νέα διατύπωση της σύμβασης «που διατυπώθηκε ως συμβιβασμός συνδυάστηκε με νομική ορολογία που θα επέτρεπε την αγνόηση αυτών των εγγυήσεων κατά βούληση».

Αυτό συνέβη μετά την ανάρτηση του Σον Παρνέλ, του κορυφαίου εκπροσώπου του Πενταγώνου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο στρατός «δεν έχει κανένα συμφέρον να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διεξαγωγή μαζικής παρακολούθησης Αμερικανών (κάτι που είναι παράνομο) ούτε θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για την ανάπτυξη αυτόνομων όπλων που λειτουργούν χωρίς ανθρώπινη συμμετοχή». Τόνισε ότι το Πεντάγωνο θέλει να «χρησιμοποιήσει το μοντέλο της Anthropic για όλους τους νόμιμους σκοπούς», αλλά αυτός και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν εξηγήσει λεπτομερώς πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία.

