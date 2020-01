ΗΠΑ: Μέχρι και με την… 11η Σεπτεμβρίου προσπαθούν να συνδέσουν τον Σουλεϊμανί

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς συνέδεσε σε ανάρτησή του στο Twitter τον ιρανό υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε αμερικανικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη, με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, διατυπώνοντας έναν ισχυρισμό που μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ και αλλού επισήμαναν πολύ γρήγορα ότι είναι αναπόδεικτος, αν όχι απλούστατα ψέμα.

Ο Σουλεϊμανί «βοήθησε να ταξιδέψουν μυστικά στο Αφγανιστάν 10 από τους 12 τρομοκράτες που διέπραξαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ», διαβεβαίωσε ο Πενς μέσω Twitter προχθές Παρασκευή, εν μέσω σειράς μηνυμάτων του με τα οποία υπεραμυνόταν της απόφασης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την εξόντωση του διοικητή της Δύναμης Κουντς.

Assisted in the clandestine travel to Afghanistan of 10 of the 12 terrorists who carried out the September 11 terrorist attacks in the United States.