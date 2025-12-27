search
Hράκλειο: Σφαίρα από τις μπαλωθιές «καρφώθηκε» σε παράθυρο σπιτιού

27.12.2025 17:46
irakleio11

Σε παράθυρο κοντινού σπιτιού «καρφώθηκε» μία σφαίρα από τις μπαλωθιές που «έπεσαν» κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης ανήμερα των Χριστουγέννων, στην περιοχή του Κορώνη Μαγαρά, στο Hράκλειο.

Για τους άσκοπους πυροβολισμούς οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες στη σύλληψη ενός 38χρονου, όταν έπειτα από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε μία βολίδα και ένας κάλυκας, που μαρτυρούσαν όσα είχαν γίνει το προηγούμενο βράδυ, στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Μάλιστα οι μπαλωθιές θα μπορούσαν να είχαν αποβεί μοιραίες, αφού έπεσαν περίπου στις 21:00 το βράδυ, οπότε στην πολυκατοικία αλλά και γενικότερα στην περιοχή υπήρχε ακόμα κίνηση. Εκτός από το τρυπημένο παράθυρο βρέθηκε και η σφαίρα στο πλατύσκαλο της πολυκατοικίας.

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV και στο neakriti.gr, η γυναίκα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τον σύζυγό της περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε, αλλά και τον τρόμο που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε τι πραγματικά είχε συμβεί. Όπως ανέφερε, όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να αντιληφθούν εξαρχής τον κίνδυνο.

«Το περιστατικό συνέβη από τις 8:45 έως τις 9:15, μέσα σε δέκα λεπτά. Σηκώθηκε ο άντρας μου, αλλά δεν είδαμε τίποτα. Εγώ ήμουν ξαπλωμένη και δεν είδα τίποτα. Άκουσα έναν μεγάλο, δυνατό κρότο. Νόμιζα ότι είχαν πέσει τα σιδερένια ταψιά από τα ντουλάπια της κουζίνας μου – ότι είχαν πέσει κάτω. Σηκώθηκε ο άνδρας μου, δεν υπήρχε κάτι ύποπτο και ξαπλώσαμε ξανά», περιέγραψε.

«Όταν κατάλαβε ότι ήταν σφαίρα, παραξενεύτηκε και είπε “πώς βρέθηκε αυτή η σφαίρα εδώ;”. Μπήκε μέσα στο σπίτι, κοίταξε και είδε ότι το πλαίσιο ήταν τρυπημένο. Καλέσαμε αμέσως την Αστυνομία», ανέφερε, σημειώνοντας πως στο σημείο έσπευσαν τόσο η Άμεση Δράση όσο και η Ασφάλεια, που προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Ο μεγαλύτερος φόβος της, όπως τονίζει, αφορά τα παιδιά της οικογένειας, καθώς το κλιμακοστάσιο χρησιμοποιείται καθημερινά. «Βεβαίως έχω παιδιά και εγγόνια», απάντησε σε ανάλογη ερώτηση. «Έχω ένα παιδί που πηγαίνει στο φροντιστήριο και συνήθως επιστρέφει τέτοια ώρα. Αν εκείνη τη στιγμή περνούσε το παιδί μου ή το εγγονάκι μου από τη σκάλα και το χτυπούσε στο κεφάλι, τι θα γινόταν; Πού θα ζητούσα ευθύνες;», αναρωτιέται, εμφανώς συγκλονισμένη.

Όπως εξηγεί, την ώρα του περιστατικού στο σπίτι βρίσκονταν μόνο εκείνη και ο σύζυγός της, ενώ το εγγονάκι τους έλειπε, γεγονός που – όπως λέει – αποδείχθηκε σωτήριο. «Ευτυχώς που έλειπε το παιδί και δεν ανέβαινε εκείνη την ώρα. Στην πολυκατοικία μένουμε εμείς, το εγγονάκι μου και η συννυφάδα μου», πρόσθεσε.

