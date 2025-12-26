Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Η οδήγηση στη βροχή κρύβει παγίδες που συχνά υποτιμάμε. Πέρα από τη μειωμένη πρόσφυση και την αυξημένη απόσταση φρεναρίσματος, ένας από τους πιο συχνούς και κοστοβόρους κινδύνους είναι το σκίσιμο ή η ζημιά στα ελαστικά αλλά και σε άλλα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου.

Το νερό δεν έχει φυσικά τέτοιες ιδιότητες, έχει όμως την «κακή συνήθεια» να γεμίζει τις λακκούβες καμουφλάροντας το πραγματικό βάθος τους.

Αν αναλογιστείς κανείς ότι οι κακοτεχνίες στους ελληνικούς δρόμους είναι πολύ συχνό φαινόμενο και ότι μερικές λακκούβες άνετα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «τάφροι» ή «πηγάδια», το σενάριο που περιγράφεται πιο πάνω, δεν το λες και απίθανο να συμβεί.

Λιμνάζοντα νερά: ο άγνωστος κίνδυνος

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: αποφεύγουμε πάντα τα λιμνάζοντα νερά. Όταν ο δρόμος είναι πλημμυρισμένος, δεν γνωρίζουμε τι κρύβεται από κάτω. Μια φαινομενικά «αθώα» λακκούβα μπορεί να έχει μεγάλο βάθος ή απότομα σκαλοπάτια που δεν φαίνονται.

Περνώντας με ταχύτητα μέσα από νερό:

το ελαστικό μπορεί να χτυπήσει απότομα στο χείλος της λακκούβας και να σκιστεί,

μπορεί να χτυπήσει απότομα στο χείλος της λακκούβας και να σκιστεί, η ζάντα μπορεί να στραβώσει ή να ραγίσει,

μπορεί να χαθεί στιγμιαία ο έλεγχος του οχήματος.

Πολύ βαθιές λακκούβες και ζημιές στην ανάρτηση

Οι λακκούβες με νερό δεν απειλούν μόνο τα λάστιχα. Αν είναι βαθιές, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην ανάρτηση. Αμορτισέρ, ελατήρια, ψαλίδια και σινεμπλόκ δέχονται τεράστιο φορτίο από ένα ξαφνικό «χτύπημα», ειδικά αν το όχημα κινείται με αυξημένη ταχύτητα.

Σε ακραίες περιπτώσεις, το πέρασμα από βαθιά λακκούβα μπορεί να:

στραβώσει ημιαξόνια,

επηρεάσει τη γεωμετρία των τροχών

προκαλέσει τριγμούς ή αστάθεια στην οδήγηση μετά το περιστατικό.

Κίνδυνος για το σύστημα διεύθυνσης

Η απότομη επαφή του τροχού με βαθιά λακκούβα μπορεί να μεταφέρει ισχυρό κραδασμό στο τιμόνι. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε μπαράκια τιμονιού και ακρόμπαρα, οδηγώντας σε κακή ευθυγράμμιση ή «τράβηγμα» του αυτοκινήτου προς τη μία πλευρά.

Υδρολίσθηση και απώλεια ελέγχου

Η παρουσία νερού στο οδόστρωμα αυξάνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης, ειδικά όταν τα ελαστικά είναι φθαρμένα. Αν περάσεις με ταχύτητα από λιμνάζον νερό, τα λάστιχα μπορεί να χάσουν εντελώς την επαφή με το δρόμο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να «πλανάρει» ανεξέλεγκτα για λίγα, αλλά κρίσιμα και τρομακτικά, μέτρα.

Κρυμμένα αντικείμενα κάτω από το νερό

Κάτω από τα νερά μπορεί να υπάρχουν:

πέτρες ή κομμάτια ασφάλτου,

σπασμένα καπάκια φρεατίων,

μεταλλικά και αιχμηρά αντικείμενα

Όλα τα παραπάνω μπορούν να προκαλέσουν άμεσο σκίσιμο ελαστικού ή ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.

Κίνδυνος για τα φρένα και τα ηλεκτρικά

Αν και τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν στο νερό, το βαθύ πέρασμα μέσα από λιμνάζοντα νερά μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση των φρένων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να εισχωρήσει νερό σε ευαίσθητα ηλεκτρικά ή αισθητήρες.

Τι μπορείς να κάνεις στην πράξη

Μείωσε ταχύτητα όταν βρέχει και αύξησε την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα.

Απόφυγε τις λακκούβες, ακόμη κι αν χρειαστεί να αλλάξεις ελαφρά πορεία – πάντα με ασφάλεια.

Αν δεν μπορείς να αποφύγεις το νερό, πέρασε όσο πιο αργά γίνεται.

Έλεγχε τακτικά την κατάσταση και την πίεση των ελαστικών σου.

Μετά από δυνατό χτύπημα, έλεγξε άμεσα το αυτοκίνητο για κραδασμούς, θορύβους ή αλλαγή στη συμπεριφορά του τιμονιού.

Συμπέρασμα

Στη βροχή, οι δρόμοι δεν συγχωρούν απροσεξία. Οι λακκούβες με νερό μπορεί να κρύβουν πολύ περισσότερα από όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά και να έχουν ως αποτέλεσμα σκισμένα λάστιχα ή σοβαρές μηχανικές βλάβες. Η πρόληψη, η χαμηλή ταχύτητα και η σωστή εκτίμηση της κατάστασης του δρόμου είναι τα καλύτερα «εργαλεία» για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου και χωρίς απρόοπτα έξοδα.

Πηγή: autotypos.gr

