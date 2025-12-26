Τι να προσέχεις για να μην σκίσεις λάστιχο στο αυτοκίνητο με βροχή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η οδήγηση στη βροχή κρύβει παγίδες που συχνά υποτιμάμε. Πέρα από τη μειωμένη πρόσφυση και την αυξημένη απόσταση φρεναρίσματος, ένας από τους πιο συχνούς και κοστοβόρους κινδύνους είναι το σκίσιμο ή η ζημιά στα ελαστικά αλλά και σε άλλα μηχανικά μέρη του αυτοκινήτου.
Το νερό δεν έχει φυσικά τέτοιες ιδιότητες, έχει όμως την «κακή συνήθεια» να γεμίζει τις λακκούβες καμουφλάροντας το πραγματικό βάθος τους.
Αν αναλογιστείς κανείς ότι οι κακοτεχνίες στους ελληνικούς δρόμους είναι πολύ συχνό φαινόμενο και ότι μερικές λακκούβες άνετα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «τάφροι» ή «πηγάδια», το σενάριο που περιγράφεται πιο πάνω, δεν το λες και απίθανο να συμβεί.
Ο βασικός κανόνας είναι απλός: αποφεύγουμε πάντα τα λιμνάζοντα νερά. Όταν ο δρόμος είναι πλημμυρισμένος, δεν γνωρίζουμε τι κρύβεται από κάτω. Μια φαινομενικά «αθώα» λακκούβα μπορεί να έχει μεγάλο βάθος ή απότομα σκαλοπάτια που δεν φαίνονται.
Περνώντας με ταχύτητα μέσα από νερό:
Οι λακκούβες με νερό δεν απειλούν μόνο τα λάστιχα. Αν είναι βαθιές, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στην ανάρτηση. Αμορτισέρ, ελατήρια, ψαλίδια και σινεμπλόκ δέχονται τεράστιο φορτίο από ένα ξαφνικό «χτύπημα», ειδικά αν το όχημα κινείται με αυξημένη ταχύτητα.
Σε ακραίες περιπτώσεις, το πέρασμα από βαθιά λακκούβα μπορεί να:
Η απότομη επαφή του τροχού με βαθιά λακκούβα μπορεί να μεταφέρει ισχυρό κραδασμό στο τιμόνι. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε μπαράκια τιμονιού και ακρόμπαρα, οδηγώντας σε κακή ευθυγράμμιση ή «τράβηγμα» του αυτοκινήτου προς τη μία πλευρά.
Η παρουσία νερού στο οδόστρωμα αυξάνει τον κίνδυνο υδρολίσθησης, ειδικά όταν τα ελαστικά είναι φθαρμένα. Αν περάσεις με ταχύτητα από λιμνάζον νερό, τα λάστιχα μπορεί να χάσουν εντελώς την επαφή με το δρόμο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να «πλανάρει» ανεξέλεγκτα για λίγα, αλλά κρίσιμα και τρομακτικά, μέτρα.
Κάτω από τα νερά μπορεί να υπάρχουν:
Όλα τα παραπάνω μπορούν να προκαλέσουν άμεσο σκίσιμο ελαστικού ή ζημιά στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.
Αν και τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι σχεδιασμένα να αντέχουν στο νερό, το βαθύ πέρασμα μέσα από λιμνάζοντα νερά μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση των φρένων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να εισχωρήσει νερό σε ευαίσθητα ηλεκτρικά ή αισθητήρες.
Στη βροχή, οι δρόμοι δεν συγχωρούν απροσεξία. Οι λακκούβες με νερό μπορεί να κρύβουν πολύ περισσότερα από όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά και να έχουν ως αποτέλεσμα σκισμένα λάστιχα ή σοβαρές μηχανικές βλάβες. Η πρόληψη, η χαμηλή ταχύτητα και η σωστή εκτίμηση της κατάστασης του δρόμου είναι τα καλύτερα «εργαλεία» για να φτάσεις με ασφάλεια στον προορισμό σου και χωρίς απρόοπτα έξοδα.
Πηγή: autotypos.gr
Διαβάστε επίσης:
Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; – Τι προβλέπει ο ΚΟΚ
Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;
Η Nissan φέρνει την καινοτομία στο Tokyo Auto Salon 2026 (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.