Το Ιράν εκτόξευσε πάνω από 12 πυραύλους σε δυο βάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ - Επιβεβαίωση από Πεντάγωνο, ενημερώθηκε ο Τραμπ (Video)

Είναι «σαφές» ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εκτοξεύοντας «τουλάχιστον δώδεκα βαλλιστικούς πυραύλους» εναντίον δύο βάσεων που χρησιμοποιεί ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ στην ιρακινή επικράτεια, ανακοίνωσε το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται ακόμη στη φάση «της αποτίμησης των ζημιών της μάχης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζόναθαν Χόφμαν σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε. Ο εκπρόσωπος επιβεβαίωσε ότι οι βάσεις οι οποίες στοχοθετήθηκαν ήταν η Άιν αλ Άσαντ και άλλη μία στην Αρμπίλ (ιρακινό Κουρδιστάν).

Συμπλήρωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν και να υπερασπιστούν το προσωπικό, τους εταίρους και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή».

Λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα γνωστοποιήθηκε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει πως βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν κατέστησε σαφές ποιες άλλες βάσεις δέχονται επίθεση, πέραν της Άιν αλ Άσαντ και μιας ακόμη στην Αρμπίλ του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε επισκεφθεί τη βάση Άιν αλ Άσαντ, στην επαρχία Άνμπαρ, τον Δεκέμβριο του 2018. Πηγή προσκείμενη στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας έκανε λόγο για τουλάχιστον επτά ρουκέτες που έπληξαν το εσωτερικό της βάσης.

Στη βάση ηχούν σειρήνες και ακούγονται να πετούν ελικόπτερα, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν. Οι πάντες έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού καθώς η βάση βομβαρδίστηκε δύο φορές, κατά την ίδια πηγή.

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι ενημερώθηκε για τις επιθέσεις από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς, γνωστοποίησε η ίδια μέσω Twitter.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης στο Ιράκ όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και παρακολουθεί στενά την κατάσταση, γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Στέφανι Γκρίσαμ.

«Είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες περί επιθέσεων σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ. Ο πρόεδρος ενημερώθηκε και παρακολουθεί την κατάσταση στενά, σε επαφή με την ομάδα του που είναι αρμόδια για θέματα εθνικής ασφαλείας», σημείωσε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η Γκρίσαμ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο και στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι τουλάχιστον εννέα ρουκέτες έπληξαν τη βάση Άιν αλ Άσαντ στο Ιράκ και ότι η επίθεση συνεχιζόταν, χωρίς να είναι σαφές εάν υπάρχουν θύματα ή ποια είναι η έκταση των ζημιών, εν μέσω της κατακόρυφης αύξησης της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν μετά την εξόντωση του ιρανού υποστρατήγου Κασέμ Σουλεϊμανί, διοικητή της Δύναμης αλ Κουντς, σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη την Παρασκευή.

Την επίθεση επιβεβαίωσαν και ιρανικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

According to #IRGC, in addition to the Katyusha rockets launched by Kataib Hezbollah, #IRGC Aerospace Force launched six Fateh-110 ballistic missiles from #Iran at Ain Al-Asad Air Base during Operation #Soleimani. They falsely claim that they have killed 80 American troops. pic.twitter.com/TgHaQ3GXCt