Ο μυστηριώδης κοροναϊός εξαπλώνεται: 6 νεκροί στην Κίνα, κρούσματα από Ταϊλάνδη ως Ιαπωνία - Ο χάρτης του τρόμου (Photos/Video)

Κλιμακώνεται το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις σχετικά με τον νέο μυστηριώδη κοροναϊό που εξαπλώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς στην Κίνα αλλά και σε άλλες χώρες μέσω επιβατών αεροπορικών πτήσεων.

Περιστατικά έχουν ήδη διαγνωστεί στο Πεκίνο, τη Σανγκάη, τη Βουχάν (η πλειονότητα, καθώς θεωρείται και η αρχική εστία του ιού), η Γκουαντόνγκ, ενώ τα πρώτα κρούσματα καταγράφηκαν ήδη σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊλάνδη. Νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν ύποπτα κρούσματα τόσο στις Φιλιππίνες όσο και στην Αυστραλία.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι οι αρχές στις Φιλιππίνες προσπαθούν να καθορίσουν από τι πάσχει ένα 5χρονο παιδί το οποίο πρόσφατα έφτασε στη χώρα από την Κίνα και ενδέχεται να είναι το πρώτο κρούσμα στη χώρα του νέου, μυστηριώδους κοροναϊού που έχει εμφανιστεί στην κινεζική πόλη Βουχάν.

Το παιδί έφτασε στις Φιλιππίνες στις 12 Ιανουαρίου από την πόλη αυτή, από την οποία φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει η επιδημία. Έκτοτε νοσηλεύεται με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης. Μόλις έφτασε στο Σέμπου το παιδί είχε πυρετό και έβηχε.

Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι το παιδί έχει προσβληθεί από μια ιογενή ασθένεια, όμως οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη αν πρόκειται για τον ίδιο ιό που έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων στην Κίνα και έχει εξαπλωθεί σε άλλες τρεις ασιατικές χώρες.

«Το παιδί θεωρείται ένας ασθενής που ερευνάται», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Υγείας των Φιλιππίνων Φρανσίσκο Ντούκε.

Δείγματα εστάλησαν στην Αυστραλία για ανάλυση, πρόσθεσε, εξηγώντας ότι ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα.

Αυστραλία: Έλεγχος στους επιβάτες

Οι αρχές της Αυστραλίας θα ξεκινήσουν να ελέγχουν τους επιβάτες που φτάνουν στη χώρα από την πόλη Βουχάν της Κίνας σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την εξάπλωση του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας, αν και προειδοποίησε ότι θα είναι δύσκολο να προληφθεί το ξέσπασμα επιδημίας.

Ο κοροναϊός αυτός έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, όλους στη Βουχάν, ενώ τα κρούσματά του ξεπερνούν τα 200, σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές. Αρκετοί ασθενείς βρίσκονται σε σοβαρή ως κρίσιμη κατάσταση.

