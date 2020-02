Τρεις ταινίες που η Μάργκοτ Ρόμπι απέδειξε ότι είναι η πιο ωραία γυναίκα στον κόσμο (Videos)

Από τα συμπεράσματα των Όσκαρ, είναι η πεποίθηση πως η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η πιο ωραία γυναίκα στο κόσμο.

Η 30χρονη ηθοποιός έχει καταφέρει να τραβήξει τα βλέμματα όλων με την ομορφιά της σε κάθε επίσημη εμφάνιση και σε κάθε ταινία που πρωταγωνιστεί.

Δείτε τρεις ταινίες που της χάρισαν τον τίτλο της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο:

Suicide Squad

Υποδύθηκε την Harley Quinn και καθήλωσε ακόμα και αυτούς που δεν αρέσκονται να βλέπουν τέτοιου είδους ταινίες. Η Μάργκοτ Ρόμπι ήταν αυτή που θυμάσαι αν δεις την ταινία και τίποτα άλλο.

Το κοντό σορτσάκι, τα χρωματιστά μαλλιά και το ρόπαλο του μπέιζμπολ που κρατούσε μόνιμα στο χέρι την έκαναν την αγαπημένη του κοινού, όχι μόνο του ανδρικού.

O λύκος της Wall Street

Ήταν αντικειμενικά η ταινία που εκτόξευσε τις μετοχές της. Ήταν η πρώτη φορά που την είδαμε σε τ0λμηρές σκηνές και ίσως η εικόνα που φέρνεις πρώτα στο μυαλό σου όταν ακούς το όνομα της είναι εκείνη με τα ροζ ρούχα που δεν άφηναν πολλά στη φαντασία.

Οnce upon a time in Hollywood

Εκτός από πανέμορφη γυναίκα είναι και πολύ καλή ηθοποιός μπορεί να μεταμορφώνεται. Στο Once upon a time in Hollywood ερμήνευσε την σύζυγο του Ρομάν Πολάνσκι, Σάρον Τέιτ και μπορούμε να πούμε πως για ακόμα μια φορά μας καθήλωσε. Για όλους τους λόγους.

Πηγή: belikeyou.gr