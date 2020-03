Ελέφαντες λιποθύμησαν από το πολύ κρασί κι έπεσαν για ύπνο (Photos)

Viral στα social media έγιναν φωτογραφίες με ελέφαντες να έχουν πέσει ξεροί και να κοιμούνται σε χωράφι, αφού πρώτα κατανάλωσαν κρασί, που βρήκαν κρυμμένο.

Συγκεκριμένα, όπως σχολίασε ένα μέλος της ινδικής δασικής υπηρεσίας, αυτές οι εικόνες είναι από την Κίνα και μάλιστα από τη Γουχάν, όπου πρωτοεντοπίστηκε ο κορονοϊός.

Όπως αναφέρει, η συγκεκριμένη πρακτική των ελεφάντων συνηθίζεται και στην Ινδία, όπου οι άνθρωποι κρύβουν το αλκοόλ που οι ίδιοι παρασκευάζουν, αλλά οι ελέφαντες το βρίσκουν.

Σύμφωνα με τον Παρβίν Κασβάν, οι ελέφαντες έκαναν επιδρομή στα χωράφια και με κάποιο τρόπο ανακάλυψαν το κρασί. Φαίνεται πως το παράκαναν. Μιας και οι ελέφαντες λατρεύουν το αλκοόλ, έχουν γίνει καλοί στο να το ανακαλύπτουν, ειδικά στη Χαντίγια, της Ινδίας.

Meanwhile few #elephants decided to use alcohol to sanitize trunks in Wunnan, China. They were raiding crops somehow found wine. And the look after drinking too much. As a fact elephants are fond of alcohol, they are good at finding that also, especially Handiya in tribal belts. pic.twitter.com/K77fYuiFqr