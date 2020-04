Φίτζι: Σοβαρές καταστροφές από τον κυκλώνα Χάρολντ (Photos/Videos)

Ισχυρός τροπικός κυκλώνας έπληξε σήμερα το νησιωτικό κράτος των Φίτζι στον Νότιο Ειρηνικό, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, καταστρέφοντας κτίρια και προκαλώντας τραυματισμούς στην πρωτεύουσά του Σούβα, κάτι το οποίο εντείνει τις πιέσεις που ήδη δέχεται ο πληθυσμός του λόγω του ξεσπάσματος του νέου κορωνοϊού.

Ο κυκλώνας Χάρολντ, η ισχύς του οποίου βρίσκεται στην ανώτερη βαθμίδα, το 5, της κλίμακας μέτρησης, πέρασε από το νότιο τμήμα των Φίτζι γύρω στο μεσημέρι, ισοπεδώνοντας σπίτια και κόβοντας τις γραμμές επικοινωνίας στο αρχιπέλαγος, το οποίο έχει υιοθετήσει περιορισμούς στις μετακινήσεις για να αναχαιτίσει την εξάπλωση της Covid-19.

"Έχουμε δει αναφορές για τραυματισμούς", δήλωσε ο διεθυντής του Εθνικού Γραφείου Διαχείρισης Καταστροφών Βάσιτι Σόκο. "Τώρα όσον αφορά τον αριθμό ή την σοβαρότητα των τραυματισμών, αυτό είναι κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη", πρόσθεσε.

It’s gotten worse in the 5 minutes since I’ve taken this. #CycloneHarold passing to the south of Pacific Harbour, Fiji.



It’s one thing to write about climate change all day. It’s another to be in a storm with my body not sure how to process these sounds. pic.twitter.com/lUqpCIBYcU