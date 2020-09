Απίστευτη μεταμόρφωση ηθοποιού σε... Πιγκουίνο (Video)

Πριν από λίγες ημέρες ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς μας αποκάλυψε το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας “The Batman” με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Σύμφωνα με τον Ριβς ο Μπάτμαν του θα είναι “ο πιο σκοτεινός απ’όλους” και πολλοί είναι αυτοί που αναμένουν να δουν την προσέγγιση του.

Στο ατμοσφαρικό τρέιλερ διάρκειας 2:23 λεπτών, το οποίο συνοδεύει το μελαγχολικό “Something in the Way” των Nirvana, βλέπουμε έναν συνοφρυωμένο Μπρους Γουέιν στην πόλη του Γκόθαμ, ο οποίος είναι ένας άγρυπνος μασκοφόρος που απέχει πολύ ακόμα από την τελειότητα. Αυτός ωστόσο που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ο Κόλιν Φάρελ, με την συγκλονιστική του μεταμόρφωση.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, θα υποδυθεί τον διαβόητο “κακό” του σύμπαντος της DC, Πιγκουίνο, τον οποίο ενσάρκωσε για πρώτη φορά ο Ντάνι Ντε Βίτο. Σε περίπτωση που δεν το προσέξατε, ο Πιγκουίνος του Φάρελ εμφανίζεται στο 1:18 του νέου τρέιλερ, καθώς στέκεται αγανακτισμένος στην βροχή. Το τρέιλερ μας συστήνει και άλλους χαρακτήρες της ταινίας, όπως τον Τζέφρι Ράιτ ως Επίτροπο Γκόρντον, την Ζόε Κράβιτς ως Catwoman και τον Πολ Ντάνο ως Γρίφο.

Ενώ όλοι οι εχθροί του Μπάτμαν κάνουν ένα γρήγορο πέρασμα από το τρέιλερ, ο Πιγκουίνος είναι αυτός που προκάλεσε πολλά σχόλια στα social media, καθώς πολλοί είναι αυτοί που νόμισαν ότι είναι ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Κάιντ.

