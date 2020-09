Επιστρέφει η Ρούλα Κορολομηλά στην τηλεόραση με ρόλο-έκπληξη

Ένα Instagram Story του Νίκου Κοκλώνη με την Ρούλα Κορομηλά,στάθηκε αφορμή για να αναρωτηθούμε που θα την δούμε την φετινή σεζόν.

Στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» ο Κώστας Τσουρός αποκάλυψε πως η Ρούλα Κορομηλά συζητά για την τηλεοπτική της επιστροφή και μάλιστα για να βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του "Just the two of us" ως πέμπτος κριτής είτε θα πάρει την θέση της Μαρίας Μπακοδήμου αν αποχωρήσει, καθώς έχει να αναλάβει την παρουσίαση του νέου project μόδας,Style Me Up στο OPEN.

Πηγή: tvnea