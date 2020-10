Η Μισέλ Ομπάμα αποδομεί τον Τραμπ: Είναι ρατσιστής που διασπείρει φόβο και ψέματα (Video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ρατσιστής» και διασπείρει «τον φόβο και τη σύγχυση» στην ψυχή των Αμερικανών, δήλωσε σήμερα η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα, κατακεραυνώνοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ, λιγότερο από έναν μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές στη χώρα.

«Αυτό που ο πρόεδρος κάνει είναι ξεκάθαρα λάθος, είναι ηθικά λάθος και ναι, είναι ρατσιστικό», κατηγορεί η Μισέλ Ομπάμα τον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο, αναφερόμενο στο κύμα διαδηλώσεων εναντίον της αστυνομικής βίας, το οποίο εξομοίωσε ο Τραμπ με «εσωτερική τρομοκρατία».

Οι αντιρατσιστικές διαδηλώσεις, τις οποίες πυροδότησε ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ, είχαν οδηγήσει, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ταραχές και είχαν καταλήξει σε τραγωδία, μετά την παρέμβαση ακροδεξιών. Όμως, «μονάχα ένα μικρό μέρος των διαδηλώσεων γνώρισε βιαιότητες», διαβεβαίωσε η Μισέλ Ομπάμα, σε ένα βιντεομήνυμα, όπου προέτρεπε τους πολίτες να κινητοποιηθούν υπέρ του Δημοκρατικού υποψηφίου Τζο Μπάιντεν, ενός ηγέτη που έχει «την καρδιά, την εμπειρία και την ιδιοσυγκρασία που είναι απαραίτητες για να μας οδηγήσουν σε καλύτερες ημέρες».

My heart goes out to everyone touched by this virus, from those at the White House, especially the Secret Service and residence staff whose service ought never be taken for granted, to all those names and stories most of us will unfortunately never know. https://t.co/dtEUrcjPAy