Σύνοδος Κορυφής: Νέα προθεσμία στην Τουρκία, «διαφιλονικούμενα» ύδατα και ούτε λέξη για κυρώσεις

H EE καλεί την Τουρκία να εργαστεί για τη μείωση των εντάσεων με συνέπεια και συστηματικά τονίζεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υπογραμμίζεται ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε κυρώσεις.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως η τελευταία σύνοδος κορυφής της ΕΕ επανέλαβε την υποστήριξη της ΕΕ προς την Κύπρο και την Ελλάδα ενώ παράλληλα εξέφρασε και πάλι την προθυμία της να μιλήσει με την Τουρκία σχετικά με «διαφιλονικούμενες» θαλάσσιες εκτάσεις στη Μεσόγειο.

Ο Μακρόν πρόσθεσε επίσης σήμερα πως η ΕΕ εξακολουθεί να επιδιώκει μια κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν στις συγκρούσεις ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατά τη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, επέκρινε την επανάληψη των τουρκικών ερευνών για φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο καταγγέλλοντας «προκλήσεις». «Εκφράζουμε τη λύπη μας για την απόφαση της Τουρκίας να στείλει ένα ερευνητικό πλοίο σε «διαφιλονικούμενα ύδατα» στη Μεσόγειο», δήλωσε ο Μισέλ, επαναλαμβάνοντας ότι η ΕΕ θα εξετάσει τις επιλογές της τον Δεκέμβριο.

Ερωτηθείς σχετικά με το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επισήμανε ότι η ΕΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις «στενά, ημέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μισέλ σημείωσε ότι «συμφωνήσαμε να συζητήσουμε ξανά το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου και της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, θα ήθελα να ακολουθήσουμε αυτήν την προσέγγιση. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να ενημερωθούμε από τους ηγέτες για τις εξελίξεις και να έχουμε μία σύντομη συζήτηση. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στενά, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με την εβδομάδα, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο».

