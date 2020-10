Κορωνο-κόλαση: Αστυνομία κάνει έφοδο σε πάρτι, ο κόσμος πηδάει από τα παράθυρα (Video)

Οι φοιτητές του πανεπιστημίου του Σάλφορντ στην Μεγάλη Βρετανία βιντεοσκοπήθηκαν να πηδάνε από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου, σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από την ασφάλεια που τους διέλυσε το πάρτυ.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φοιτητές σκαρφαλωμένους έξω από τα παράθυρα των φοιτητικών εστιών, να πηδάνε από τις προεξοχές ύψους 3,5 μέτρων καθώς οι φίλοι τους προσπαθούν να τους πιάσουν.

Police attempted to shutdown a party at salford university.. students barricaded the door and jumped out of the window pic.twitter.com/n8G4UNB281