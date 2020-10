Λήξη συναγερμού στο Παρίσι: Δεν βρέθηκε βόμβα στην Αψίδα του Θριάμβου

Συναγερμός σήμανε στις γαλλικές αρχές, μετά από από απειλή για βόμβα στο κέντρο του Παρισιού. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου και στο σημείο έσπευσαν οι ειδικές δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον απαιτούμενο έλεγχο. Ο συναγερμός έληξε μετά από 2,5 ώρες, με τις γαλλικές αρχές να ανακοινώνουν ότι δεν εντοπίστηκε βόμβα στο σημείο.



Σε άλλο σημείο, στο Champ de Mars, σύμφωνα με Γάλλο δημοσιογράφο, πεζοί εντόπισαν μία τσάντα με πυρομαχικά και σφαίρες μεγάλου διαμετρήματος.Η περιοχή γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου, στο κέντρο του Παρισιού, εκκενώθηκε έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

BREAKING - Pedestrians discovered a bag full of ammunition near Champ de Mars in #Paris. The Brigades for the Repression of Motorized Violent Actions (BRAV-M) is now on the scene to secure the perimeter (via @Raph_journalist). pic.twitter.com/3xeq6Ck1AV