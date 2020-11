Μπάιντεν: «Εμείς θα είμαστε οι νικητές» - Ενωτικός και σίγουρος πλέον για την επικράτησή του

Σίγουρος για τη νίκη του στις εκλογές των ΗΠΑ κι ενωτικός εμφανίστηκε μετά τις 11 μ.μ. της Τετάρτης ο Τζο Μπάιντεν, με την καταμέτρηση των ψήφων να συνεχίζεται.

«Αποδείχθηκε ότι η δημοκρατία είναι ο παλμός αυτού του έθνους. Ήταν και είναι εδώ και 200 χρόνια. Ακόμα κι επί πανδημίας, περισσότεροι ψήφισαν από κάθε άλλη φορά. Είναι μια ιστορική μέρα. Αυτή είναι η Αμερική. Ο κόσμος αποφασίζει».

Και συνέχισε: «Ο λαός αποφασίζει ποιος θα είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και μετά από μια μεγάλη νύχτα καταμέτρησης είναι φανερό ότι κερδίζουμε τις Πολιτείες που μας εξασφαλίζουν 270 εκλέκτορες. Όταν τελειώσει η καταμέτρηση πιστεύουμε ότι θα είμαστε οι νικητές». Ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι αυτός δεν είναι ένας λόγος νίκης, αφού η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Και πρόσθεσε: «Θα κυβερνήσω για όλους τους Αμερικανούς. Δεν θα μας εκφοβίσουν, δεν θα παραδοθούμε. Κερδίσαμε την πλειοψηφία της λαϊκής ψήφου. Κάναμε ρεκόρ ψήφων. Μόλις τελειώσει η καταμέτρηση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα μαζί. Δεν θα υπάρχουν Πολιτείες Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Θα υπάρχουν οι Πολιτείες της Αμερικής».

Λίγα λεπτά νωρίτερα το CNN «έδωσε» και το Μίσιγκαν στον Μπάιντεν που ξεπερνάει τους 250 εκλέκτορες, πλησιάζοντας πλέον το όριο των 270.

CNN PROJECTION: Joe Biden wins Michigan, reclaiming another "blue wall" state President Trump won in 2016 and narrowing Trump's path to 270 electoral votes https://t.co/qTCGMzNnan #CNNElection pic.twitter.com/PWLy0DXufK