ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Ήτα έφτασε στη Φλόριδα αφήνοντας 200 νεκρούς στην Κ. Αμερική (Photos/Videos)

Η τροπική καταιγίδα Ήτα, αφού προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων στην Κεντρική Αμερική, έφτασε χθες Κυριακή στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με προοπτική να αναβαθμιστεί σε κυκλώνα κατηγορίας 1.

Το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) με έδρα το Μαϊάμι προέβλεψε ότι η καταιγίδα συνοδεύεται από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα ως και 100 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές.

New at 4 AM Monday: Tropical Storm Warning for Manatee County. We have wind gusts around 40 mph. Tropical Storm Eta is just off the southwest Florida coast with maximum sustained winds 65 mph. It could be a hurricane in the southeast Gulf of Mexico. Discussing the track on @BN9 pic.twitter.com/PHLcH65qy1 — Bay News 9 Weather (@bn9weather) November 9, 2020

Η καταιγίδα Ήτα έφτασε στις 23:00 το βράδυ της Κυριακής (06:00 το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) στο Λόουερ Μέιτκομπ Κι της Φλόριντα, διευκρίνισε το NHC, το οποίο είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι “η καταιγίδα αναμένεται να αναβαθμιστεί σε κυκλώνα πάνω από το Κι”.

Η νότια Φλόριντα έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για κυκλώνα, με το Μαϊάμι και το Φορτ Λόντερντεϊλ να έχουν ήδη πληγεί από πλημμύρες, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση.

Collins Ave and 18th St, Miami Beach Florida during Tropical Storm Eta pic.twitter.com/csRdfy5po4 — JDB (@JeyhDaniel) November 9, 2020

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να πάνε σε ασφαλή μέρη.

Σύμφωνα με την τοπική εταιρεία παροχής ηλεκτροδότησης, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος.

Miami has been getting slammed since last night and this is DEFINITELY HURRICANE STRENGTH WIND! I’m born and raised in Florida, can’t no one tell me this is tropical force wind! I can’t even see the skyline and to the East of my building! #eta #miami #southflorida #hurricane pic.twitter.com/v6a5jjtHMO — Derek Newman Jr. (@DerekNewmanJr) November 8, 2020

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ντε Σάντις είχε κηρύξει ήδη από το Σάββατο κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις νότιες κομητείες της πολιτείας. Τα σχολεία στο Κι θα παραμείνουν κλειστά, όπως και οι χώροι πραγματοποίησης διαγνωστικών τεστ για κορονοϊό. Παράλληλα οι αρχές άνοιξαν καταφύγια και έχουν αρχίσει να διανέμουν σάκους με άμμο ώστε οι πολίτες να προστατεύσουν τα σπίτια τους από τις πλημμύρες.

Δραματικός απολογισμός στη Γουατεμάλα

Η καταιγίδα Ήτα έπληξε χθες την Κούβα, με σφοδρές βροχοπτώσεις να σημειώνονται στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Η πολιιτκή προστασία και οι τοπικές αρχές μετέφεραν 74.000 ανθρώπους σε ασφαλή σημεία για το φόβο πλημμυρών.

Ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας- Κανέλ συγκάλεσε εκτάκτως την κυβέρνηση, όμως “δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές ζημιές σε κατοικίες”, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Ήτα έφτασε την Τρίτη στη Νικαράγουα όταν ακόμη ήταν ισχυρός κυκλώνας κατηγορίας 4, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 140 χιλιομέτρων τη χώρα. Όμως σταδιακά αποδυναμώθηκε καθώς περνούσε πάνω από τη χώρα και κατευθυνόταν στην Ονδούρα.

Καταρρακτώδεις βροχές σημειώθηκαν στην Κόστα Ρίκα, τον Παναμά, το Σαλβαδόρ και το Μεξικό.

Ο βαρύτερος απολογισμός νεκρών καταγράφηκε στη Γουατεμάλα, όπου τουλάχιστον 150 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται, με τους διασώστες να αναζητούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που προκάλεσε ο κυκλώνας στο χωριό των ιθαγενών Κουέχα, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

hey everyone, like some of you already know, i’m from guatemala. tropical storm eta has been causing a lot of damage here, so i wanted to ask for your help in spreading information about it and what you can do to help. pic.twitter.com/hOuHkzZQzp — ty's ky (@xuxiwng) November 6, 2020

It’s been a long week, but the work can’t stop. Hurricane #Eta caused immense destruction in Central America. WCK teams are on the ground in Guatemala & Honduras. We joined a rescue mission in Morales, Guatemala—families were picked up & we dropped food for others still trapped. pic.twitter.com/l0qZGwSnZS — World Central Kitchen (@WCKitchen) November 8, 2020

Guatemalan army helicopter rescued people stranded on top of their houses following mudslides caused by Eta, a powerful storm that buried an entire village in Guatemala. About 150 people have either died or remain unaccounted for. https://t.co/gCdepEEJZK pic.twitter.com/E3VqDJCmkH — CBS News (@CBSNews) November 6, 2020

Στην Ονδούρα οι αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο τουλάχιστον 23 νεκρούς λόγω των πλημμυρών. Στο Μεξικό οι καταρρακτώδεις βροχές και το κύμα ψύχους που μετέφερε η καταιγίδα Ήτα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων στην πολιτεία Τσιάπας.