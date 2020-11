Ολλανδία: Ομοφυλόφιλοι πιγκουίνοι άρπαξαν αυγό από λεσβιακό ζευγάρι σε ζωολογικό κήπο (Photos)

Το γκέι ζευγάρι πιγκουίνων του ζωολογικού πάρκου στην Ολλανδία, είναι η απόδειξη ότι όλα μπορούν να γίνουν. Πριν από έναν χρόνο, οι ίδιοι πιγκουίνοι έγιναν διάσημοι καθώς έκλεψαν αυγό από δυο ετερόφυλους γονείς πιγκουίνους. Φέτος, επανέλαβαν την ίδια πράξη. Αυτήν την φορά όμως, άρπαξαν αυγό από λεσβιακό ζευγάρι πιγκουίνων. Φυσικά, η είδηση έγινε αμέσως viral.

Όπως αναφέρει το Ladylike, o Σάντερ Ντροστ που διευθύνει τον ζωολογικό κήπο, δήλωσε στο ολλανδικό site, Dutch News ότι οι δυο πιγκουίνοι ζεσταίνουν το αυγό τους με βάρδιες. Βέβαια, όπως πρόσθεσε στην συνέχεια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το αυγό να μην είναι γονιμοποιημένο και οι προσπάθειες τους να αποδειχθούν μάταιες. Όμως, η προσπάθεια μετράει. Και οι συγκεκριμένοι πιγκουίνοι αποδεικνύουν πως έχουν το δικαίωμα να είναι γονείς. Και μάλιστα εξίσου ικανοί με τους ετερόφυλους.

Two gay penguins with a reputation for trouble stole an entire nest of eggs from a neighboring lesbian couple at the same zoo https://t.co/4jaH4OjFN2

«Τα περισσότερα είδη πιγκουίνων είναι μονογαμικά και κατά κανόνα τεκνοποιούν μία με δύο φορές τον χρόνο» όπως εξήγησε η Μαρλέν Ζουκ, καθηγήτρια Οικολογίας, Εξέλιξης και Συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Οι επιστήμονες δεν έχουν προβεί σε επίσημο πόρισμα για τον εάν τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια είναι κάτι κοινό στην άγρια φύση. Ωστόσο, η Μαρλέν Ζουκ έχει μιλήσει για την ύπαρξη ομοφυλόφιλων ζευγαριών σε ζωολογικούς κήπους. Πάντως, οι σχέσεις μεταξύ ομοφυλόφιλων πιγκουίνων δεν είναι σπάνιο φαινόμενο και εντοπίζονται και εκτός ζωολογικών.

Οι ομοφυλόφιλοι πιγκουίνοι της Ολλανδίας δεν είναι οι μόνοι στον κόσμο

Οι πιγκουίνοι της Ολλανδίας, δεν είναι το μόνο ζευγάρι ομοφυλόφιλων πιγκουίνων που έχει υπάρξει ποτέ. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε άλλα ζωολογικά πάρκα ανά τον κόσμο. Παραδείγματος χάριν, άλλο ένα ζευγάρι γκέι πιγκουίνων, βρήκε την ευκαιρία να “απαγάγει” ένα νεοσσό 2 χρονών, όταν η μαμά του πήγε για κολύμπι. Τελικά, το νεοσσό επέστρεψε στους βιολογικούς του γονείς αφού οι ίδιοι διεκδίκησαν την νόμιμη επιστροφή του.

BABY SPHENGIC IS HERE! Born Friday 19th October @ 5:46pm, weighing just 91g! Gender TBC in 2 months. Both dads are doing well and are so in love with their precious bub. Full story: https://t.co/3Nllhq3N3o #BabySphengic pic.twitter.com/yESrjbLXqI