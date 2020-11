Πήρε εξιτήριο ο Μαραντόνα - Η πρώτη φωτογραφία μετά την εγχείρηση στον εγκέφαλο (Video)

Μία εβδομάδα μετά την επέμβαση στο κεφάλι, ο Ντιέγκο Μαραντόνα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα συνεχίσει την ανάρρωσή του στο σπίτι του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Μάλιστα, υπάρχουν στιγμιότυπα από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς που δείχνουν ένα ασθενοφόρο να αποχωρεί από το νοσοκομείο, στο οποίο φέρεται να βρίσκεται ο Αργεντίνος θρύλος.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Λεοπόλοντο Λούκε ήταν εκείνος που έδωσε την άδεια για να εγκριθεί το εξιτήριο.

Ο γιατρός του Ντιεγκίτο είχε δημοσιοποιήσει και φωτογραφία των δύο τους μετά την επέμβαση γράφοντας: «Σου έδωσα τον λόγο μου και με εμπιστεύθηκες. Συνέχισε έτσι, σήμερα μαζί γιορτάζουμε αυτό το μεγάλο βήμα».

Ο δικηγόρος του Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, ανέφερε ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει θεραπεία για την εξάρτηση από το αλκοόλ, ενώ αναμένεται να μείνει σε σπίτι κοντά στην μεγαλύτερη του κόρη.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ