Στρες στην καραντίνα: Πώς να το αντιμετωπίσετε - Οι συμβουλές των ειδικών

Για πολλούς η τελευταία καραντίνα εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού ήταν πιο δύσκολη από τις προηγούμενες και οι ψυχολόγοι αναφέρουν ότι αυξάνονται τα άτομα που βιώνουν τα συμπτώματα παρατεταμένου στρες, όπως η εργασιακή εξάντληση, τα προβλήματα στον ύπνο και στη συγκέντρωση.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να καταφέρετε να αντιμετωπίσετε το στρες και παρακάτω θα δείτε συμβουλές από ψυχολόγους και ειδικούς για την ακραία απομόνωση:

Δώστε στον εαυτό σας μικρούς στόχους

«Βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον και χρειαζόμαστε κάποια αίσθηση ελέγχου για να αισθανόμαστε υγιείς, οπότε δώστε στον εαυτό σας μικρούς εφικτούς στόχους για να ανακτήσετε μια αίσθηση ελέγχου. Εάν εργάζομαι, φοράω ρούχα γιατί μου δίνει μια αίσθηση ελέγχου και μια αίσθηση ότι έχω πάει στη δουλειά και μου δίνει επίσης την αίσθηση της ταυτότητας. Το άλλο πράγμα που βγήκε πραγματικά από την έρευνά μου ως έναν από τους πιο ισχυρούς μηχανισμούς αντιμετώπισης είναι το να κοιτάμε τα καλά που υπάρχουν στο περιβάλλον. Εάν εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο για να επικεντρωθούμε σε κάτι θετικό, αλλάζει πώς αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γνωστικά.

Το να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας, ενθαρρύνει τον προμετωπιαίο φλοιό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, κάτι που είναι καλό για τη δημιουργικότητα και η προσοχή ενθαρρύνει την καλύτερη λειτουργία» δήλωσε η ψυχολόγος και συγγραφέας, Emma Kavanagh.

Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας

«Αυτό που περνάμε τώρα είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας μας και έχουμε μόνο την ικανότητα να βιώσουμε χαρά επειδή βιώνουμε πόνο. Αυτή είναι η σκιώδης πλευρά τόσων υπέροχων πραγμάτων και όποιος έχει περάσει από θλίψη ή σεξουαλικό τραύμα ή προβλήματα υγείας θα γνωρίζει ότι μερικές φορές αυτό που περνάς είναι δύσκολο και μπορεί να είναι μακρύ. Υπάρχει κάτι για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευγενικοί στον εαυτό μας και να μην αναζητούμε τη γρήγορη επιδιόρθωση και την εύκολη λύση, ψάχνοντας την ελπίδα - όπου βρίσκεται – και την επικοινωνία. Ναι, αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ασταθείς και εκείνες τις στιγμές, μερικοί άνθρωποι θα υιοθετήσουν θεωρίες συνωμοσίας και ούτω καθεξής, αλλά πολλοί άλλοι θα κάνουν μεγάλες ερωτήσεις σχετικά με το πώς να ζήσουν τη ζωή τους και τι είναι σημαντικό. Αυτό είναι δώρο και οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις θα σας εξυπηρετήσουν στο μέλλον - το 2020 μας υποσχέθηκε σαφέστερο όραμα, αλλά ποτέ δεν μας είπε ότι θα θέλαμε αυτό που βλέπουμε» εξηγεί η ψυχολόγος, Nina Burrowes.

Αναπτύξτε γνωστές τεχνικές διαχείρισης στρες

«Οι άνθρωποι πρέπει να αναζητούν κόκκινες σημαίες ή προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν ότι είναι υπερβολικά αγχωμένοι. Αυτά περιλαμβάνουν δυσκολίες στον ύπνο, αυξήσεις στην ευερεθιστότητα ή στη διάθεση και υπερβολική κατανάλωση ή κατάχρηση ναρκωτικών ή αλκοόλ. Εάν παρατηρήσετε αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια, τότε είναι σημαντικό να δοκιμάσετε διάφορες μορφές διαχείρισης του στρες. Αυτές περιλαμβάνουν την προσέγγιση φίλων και οικογενειών και την ανάπτυξη ενός υγιεινού τρόπου ζωής - για παράδειγμα, τακτικός ύπνος, υγιεινή διατροφή και σωματική άσκηση.

Μπορείτε επίσης να αναπτύξετε διάφορες μορφές ασκήσεων χαλάρωσης, όπως διαλογισμό και γιόγκα. Εάν οι μορφές αυτοβοήθειας δεν επαρκούν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον οικογενειακό σας γιατρό. Υπάρχουν επίσης μερικά πολύ καλά προγράμματα αυτοβοήθειας στο Διαδίκτυο και εφαρμογές τηλεφώνου, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες» επισημαίνει ο καθηγητής και κλινικός ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο του βρετανικού Κολούμπια, Steven Taylor.

Σκεφτείτε τι μπορείτε να κάνετε παρά τι δεν μπορείτε

«Σε ηλικία 30 ετών, μετακόμισα σε ένα απομακρυσμένο εξοχικό σπίτι χωρίς υπηρεσίες στους λόφους της μέσης Ουαλίας και έμενα εκεί μόνος χωρίς όχημα και χωρίς τηλέφωνο… Άρχισα να βρίσκω ότι η ζωή μου ταιριάζει και παρέμεινα εκεί για πέντε χρόνια. Θα μπορούσατε να πείτε ότι ήμουν μοναδικά κατάλληλος για την απροσδόκητη άφιξη της καραντίνας, παρόλο που είμαι ένας μόνος γονέας που ζει σε ένα διαμέρισμα της πόλης και δεν μπορεί να κατευθυνθεί στα πιο άγρια ​​μέρη της χώρας όπως έχει συνηθίσει.

Ωστόσο, κατάφερα να βγαίνω έξω με τα πόδια κάθε μέρα και να επαναφέρω τις προσδοκίες μου για αυτό που είναι πιθανό να βιώσω. Έχω επικεντρώσει εκ νέου την προσοχή μου στα μικρότερα πράγματα - αγριολούλουδα και πεταλούδες και μύκητες, μαθαίνοντας καθώς πηγαίνω. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν βρει ότι μια καραντίνα στη ζωή τους έχει δώσει μια πολύ μεγαλύτερη εκτίμηση του φυσικού κόσμου και ελπίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα διαπιστώσουν ότι αυτό το νέο ενδιαφέρον διαρκεί. Βρίσκω τον εαυτό μου και προσπαθώ να βρω τα θετικά σε οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση, συγκεντρωμένος λιγότερο σε ό, τι έχω χάσει παρά σε αυτό που μένει ακόμη και σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω σήμερα και όχι τι δεν μπορώ» λέει ο Neil Ansell, συγγραφέας του My Life as a Hermit and The Circling Sky.

Χρησιμοποιήστε τον χρόνο για να εξερευνήσετε τη δημιουργικότητά σας και να ζήσετε τη στιγμή

«Αυτό που πρέπει να κάνετε στην καραντίνα είναι να διατηρηθείτε ψυχικά ζωντανοί. Στη δική μου κατάσταση [όταν κρατήθηκα όμηρος] χρόνια πριν, με κρατούσαν σε πολύ αυστηρή απομόνωση χωρίς βιβλία, χαρτιά ή φυσικό φως και αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Ήταν μια μακρά εμπειρία χωρίς συντροφικότητα. Έγραψα το πρώτο μου βιβλίο στο μυαλό μου. Χρησιμοποίησα τη φαντασία μου για να γράφω ιστορίες και συνέχισα να σκέφτομαι. Το άλλο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μάθετε να ζείτε προς το παρόν - δεν μπορείτε να σκεφτείτε πολύ μπροστά.

Είναι εύκολο να πέσετε σε κατάθλιψη και όταν είστε απομονωμένοι και αντιμέτωποι με τον εαυτό σας, υπάρχει μια τάση να γίνετε πολύ ενδοσκοπικοί - και όποιος είναι ενδοσκοπικός θα βρει ότι κοιτάζει μέσα με δύο πλευρές της προσωπικότητάς τους, το φως και το σκοτάδι. Εάν μείνετε πάρα πολύ στην αρνητική πλευρά, μπορείτε να πέσετε σε μια βαθιά κατάθλιψη. Η απάντηση σε αυτό είναι να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι, όλοι έχουμε δύο πλευρές του χαρακτήρα μας και εργαζόμαστε για έναν βαθμό εσωτερικής αρμονίας.

Η ζωή μου άλλαξε πολύ αφού βγήκα από την αιχμαλωσία και νόμιζα ότι ο χρόνος στην αιχμαλωσία ήταν χάσιμο χρόνου, αλλά δεν ήταν. Ανακάλυψα δημιουργικές ικανότητες που δεν ήξερα ότι είχα. Αυτή η τρέχουσα κατάσταση μπορεί να φαίνεται χάσιμο χρόνου, αλλά δεν είναι εάν μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε σε μεταγενέστερο στάδιο» αναφέρει ο συγγραφέας που κρατήθηκε όμηρος σε απομόνωση, Terry Waite.