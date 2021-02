Τέξας-Κυνικός δήμαρχος: «Μόνο οι ισχυροί θα επιβιώσουν», βοήθεια τάζει η... «σοσιαλιστική κυβέρνηση»

Σε παραίτηση εξαναγκάστηκε ο μέχρι πρότινος δήμαρχος της πόλης του Κολοράντο Σίτι στο Τέξας, Τιμ Μπόιντ, μετά από δύο απαράδεκτες και προκλητικές αναρτήσεις στο το facebook, κι ενώ εκατομμύρια συμπολίτες του υποφέρουν από το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας μην έχοντας καν ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό στα σπίτια τους!

Απαντώντας στις εκκλήσεις πολλών κατοίκων της πόλης ότι χρειάζονται βοήθεια καθώς είχαν εγκαταλειφτεί χωρίς βασικά αγαθά απέναντι στο δριμύ ψύχος, ο πρώην πλέον δήμαρχος έγραψε μεταξύ άλλων πως «κανείς δεν σας χρωστάει τίποτα στην οικογένειά σας.

Ούτε είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης να σας υποστηρίζει σε δύσκολες στιγμές όπως αυτή!», σε μια ανάρτηση που λίγο μετά αναγκάστηκε να την διαγράψει και η οποία ήταν γεμάτη ορθογραφικά λάθη.

Mayor of Colorado City, Texas RESIGNS after posting this controversial Facebook post. pic.twitter.com/EDGaiDkmDR — ET Breaking News (@breaking_et) February 17, 2021

Οι ασυνήθιστα ψυχρές καιρικές συνθήκες στην πολιτεία του Τέξας έχουν αφήσει εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και πάνω από 20 άτομα έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους.

Για όσους δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ο Μπόιντ τους… ενθάρρυνε ως εξής; «κάντε ένα σχέδιο παιχνιδιού για να διατηρήσετε την οικογένειά σας ζεστή και ασφαλή».

Χωρίς νερό, αλλά μην το... σκέφτεσαι

Χωρίς νερό; Ο δήμαρχος είπε στους ψηφοφόρους του να «τα βγάλουν πέρα χωρίς αυτό και να σκέφτονται πιο πρωτότυπα»!

«Αν κάθεσαι στο σπίτι με το κρύο επειδή δεν έχεις ρεύμα και κάθεσαι εκεί περιμένοντας να έρθει κάποιος να σε σώσει επειδή είσαι τεμπέλης, είναι άμεσο αποτέλεσμα της αποτυχίας σου», έγραψε.

Ως επιστέγασμα των άθλιων δηλώσεών του, ο Μπόιντ τόνισε ότι μόνο οι «ισχυροί θα επιβιώσουν στη θύελλα, ότι οι «αδύναμοι θα χαθούν» (εντελώς ανορθόγραφα έγραψε… parish εννοώντας… perish).

Και το πιο... μυθικό των δηλώσεών του ήταν το εξής: «Μάγκες, ο Θεός μας έδωσε τα εργαλεία για να στηρίξουμε ο καθένας τον εαυτό του σε τέτοιες στιγμές. Όλα τα άλλα είναι προϊόντα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης που ταΐζει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι οι ΛΙΓΟΙ θα δουλεύουν και οι άλλοι θα εξαρτώνται για βοήθεια από αυτούς».

Πήγε... σπίτι του

Ο δήμαρχος παραιτήθηκε από τη θέση του την Τρίτη και έκανε άλλη μια ανάρτηση υποστηρίζοντας τις προηγούμενες δηλώσεις του, και λέγοντας ότι «δεν θα ήθελε ποτέ να βλάψει τους ηλικιωμένους ή οποιονδήποτε που έχει αληθινή ανάγκη βοήθειας και να αφεθεί να αντιμετωπίσει μόνος του τον εαυτό του»…

Ο Μπόιντ είπε ότι η δήλωσή του απευθυνόταν σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι πολύ τεμπέληδες για να σηκωθούν και να «παλέψουν για τον εαυτό τους». Αυτοί οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Μπόιντ, δεν αξίζουν καμιά βοήθεια!

Αυτό πάντως που δεν έγινε σαφές είναι εάν ο πρώην δήμαρχος του Κολοράντο Σίτι του Τέξας είχε ρεύμα και νερό στο σπίτι του…

Φυσικά, όταν μια τεράστια περιοχή με 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ξεμείνει από βασικά αγαθά απέναντι στο πολικό ψύχος, ήταν αναμενόμενο να ξεσπάσει κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

This is Tim Boyd, the now former mayor of Colorado City, Texas. He resigned today in the middle of an emergency disaster after telling constituents without heat, light or water that they are owed “NOTHING!”



Sources tell me Boyd will now pursue his dream of writing for Hallmark. pic.twitter.com/WpsIMdMumJ — Vic Vela (@VicVela1) February 17, 2021