Η Ντριου Μπάριμορ περνάει χρόνο με τον… πρώην της - Φήμες για επανασύνδεση (Photos)

Πάντα έμοιαζαν με ένα αφοσιωμένο ζευγάρι.

Τώρα, οκτώ χρόνια μετά τον χωρισμό τους, φαίνεται ότι η Ντριου Μπάριμορ ξοδεύει και πάλι χρόνο με τον πρώην σύντροφό της, τον Τζάστιν Λονγκ, αναζωπυρώνοντας τις φήμες περί επανασύνδεσης.

Οι συνεργάτες τους λένε ότι παρέμειναν πάντα φίλοι, αλλά η Μπάριμορ περνάει όλο και περισσότερο χρόνο μαζί με τον Λονγκ από τότε που χώρισε από τη σύντροφό του, την καλλιτέχνη CHVRCHES Lauren Mayberry.

Σύμφωνα με πηγές, είναι και οι δύο χωρίς σχέσεις στη ζωή τους και περνάνε χρόνο μαζί.

Η Μπάριμορ γνώρισε τον Λονγκ το 2008 στα γυρίσματα της ταινίας «He Just Not It To You» και οι δύο ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα ο ένας τον άλλο. Κατά τη διάρκεια της διετούς σχέσης τους, τακτικά χώριζαν και τα ξαναέβρισκαν, πριν τελειώσουν οριστικά τα πράγματα για πάντα στις αρχές του 2010.

Παρά τον χωρισμό παρέμειναν φίλοι, δουλεύοντας μαζί.