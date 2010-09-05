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05.09.2010 18:37

Αντρέα Μποτσέλι

05.09.2010 18:37
Αντρέα Μποτσέλι - Media

Παιδί των στούντιο και των δισκογραφικών εταιρειών ο Αντρέα Μποτσέλι δεν τα κατάφερε ποτέ στη σκηνή της όπερας. Γι’ αυτό και την αποφεύγει. Ελάχιστες οι εμφανίσεις του χωρίς μικρόφωνο, πολύ σπάνια το αποχωρίζεται. Δικαίως, γιατί όπως έχουμε διαπιστώσει με τα ίδια μας τα αυτιά, η φωνή του «ακάλυπτη», αβοήθητη, όχι μόνο δεν αντέχει να τα βγάλει πέρα με έναν ρόλο αλλά κουράζεται και στα (μικρότερα σε διάρκεια, επομένως πιο εύκολα) ρεσιτάλ.

Ακριβό μου μικρόφωνο

Παιδί των στούντιο και των δισκογραφικών εταιρειών ο Αντρέα Μποτσέλι δεν τα κατάφερε ποτέ στη σκηνή της όπερας. Γι’ αυτό και την αποφεύγει. Ελάχιστες οι εμφανίσεις του χωρίς μικρόφωνο, πολύ σπάνια το αποχωρίζεται. Δικαίως, γιατί όπως έχουμε διαπιστώσει με τα ίδια μας τα αυτιά, η φωνή του «ακάλυπτη», αβοήθητη, όχι μόνο δεν αντέχει να τα βγάλει πέρα με έναν ρόλο αλλά κουράζεται και στα (μικρότερα σε διάρκεια, επομένως πιο εύκολα) ρεσιτάλ. Την ίδια στιγμή και οι ερμηνείες του στις άριες, πάντα (έστω, σχεδόν πάντα) με τη βοήθεια μικροφώνου, πολύ απέχουν από εκείνες των πραγματικά μεγάλων τραγουδιστών. Τα «easy listening» τραγούδια α λα «Con te partiro» είναι εκείνα που τον έκαναν γνωστό, είναι και εκείνα που μπορεί να πει σχετικά αξιοπρεπώς. «Crossover» τενόρος, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση του συρμού που στην πραγματικότητα υποδηλώνει τον τραγουδιστή που… δεν είναι κατάλληλος για κανένα είδος μουσικής, που αναγκαστικά τσαλαβουτάει από λίγο σε όλα, έτσι… συναυλία να γίνεται, τα φράγκα να πέφτουν! Εν προκειμένω η συναυλία του στο Ηρώδειο, στις 7 Σεπτεμβρίου, γίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο θα λέγαμε σε κάποιον να την παρακολουθήσει. Οι φίλοι της πραγματικής όπερας, αμέσως μετά την εμφάνισή του, ας ακούσουν κανένα cd του Ντομίνγκο για να θυμηθούν τι πάει να πει τενόρος.

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