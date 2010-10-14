Ένα burger, ο Τουταγχαμών και ο Λένιν…

Ως πείραμα και για να αποδείξει σε έναν φίλο της ότι κάνει λάθος ξεκίνησε το γνωστό πλέον «The Happy Meal Project» της καλλιτέχνιδος και φωτογράφου Sally Davies, το οποίο, όπως λέει και το όνομά του, αφορά σε ένα burger από τα McDonald’s το οποίο αγοράστηκε από την ίδια τον περασμένο Απρίλιο και βρίσκεται ακόμα στον πάγκο της κουζίνας της.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα burger δεν μύρισε, δεν χάλασε, δε σάπισε…

180 μέρες αργότερα το burger είναι ακόμα εκεί προκαλώντας σοκ με το πώς αντιστέκεται στον κύκλο αποσύνθεσης της Μητέρας Φύσης.

«Η μόνη αλλαγή που μπορώ να διακρίνω είναι ότι έχει γίνει σκληρό σαν πέτρα» είπε η φωτογράφος σε συνέντευξή της στο U.K. Daily Mail.

«Το φαγητό είναι πλαστικό στην αφή και έχει ακρυλική γυαλάδα πάνω του», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στο πως μπήκε στη διαδικασία του πειράματος η Davies είπε: «Είπα στο φίλο μου για μια καθηγήτρια σχολείου, η οποία είχε κρατήσει ένα McDonald’s burger για 12 χρόνια και δεν είχε αλλάξει καθόλου κι εκείνος δεν με πίστεψε. Μου είπε ότι είμαι τρελή και ότι δεν πρέπει να πιστεύω όλα όσα διαβάζω. Κι έτσι αποφάσισα να το δοκιμάσω μόνη μου».

Κάποιοι παρατηρητές των φωτογραφιών σημείωσαν πως το burger εμφανίζεται διαφορετικό ανάλογα με τη γωνία λήψης της φωτογραφίας και κατά συνέπεια δεν είναι και τόσο «ανέγγιχτο» όσο δηλώνει η Davies.

Όμως, εκείνη απαντά πως υπάρχει μία πολύ λογική εξήγηση. «Το φαγητό είναι σε ένα πιάτο πάνω σε ένα ράφι στο διαμέρισμά μου. Κάθε βδομάδα που το κατεβάζω για να το φωτογραφίσω, το φαγητό γλιστράει. Είναι σαν πέτρα πάνω σε γυάλινο πιάτο, οπότε σίγουρα το φαγητό κινείται».

Από την άλλη, η εκπρόσωπος των McDonald’s Theresa Riley σε e-mail της στο The Upshot υπερασπίστηκε την ποιότητα του φαγητού της αλυσίδας και χαρακτήρισε το πείραμα της Davies ως «ανούσιο».

Στη συνέχεια προσέθεσε πως «Τα McDonald’s hamburger στις ΗΠΑ είναι φτιαγμένα από 100% ελεγμένο μοσχαρίσιο κρέας. Τα burger μας είναι προμαγειρεμένα με αλάτι, πιπέρι και τίποτα άλλο, ούτε συντηρητικά ούτε προσθήκες. Τα ψωμάκια των burger μας ψήνονται τοπικά και περιέχουν αλεύρι που έχει φυτρώσει στη Βόρεια Αμερική και κοινά, ελεγμένα από την κυβέρνηση συστατικά που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του φαγητού.

»Σύμφωνα με τον δρα Michael Doyle, διευθυντή του Κέντρου για την Ασφάλεια Τροφίμων στο Πανεπιστήμιου του Georgia, «Από επιστημονικής πλευράς, μπορώ με ασφάλεια να πω ότι με τον τρόπο που τα McDonald’s hamburgers φτιάχνονται με φρέσκα υλικά, κανένα hamburger δεν θα έδειχνε έτσι εκτός εάν είχε αλλοιωθεί ή κρατηθεί παγωμένο».