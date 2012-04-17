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17.04.2012 14:01

Ο Ασάνζ πήρε συνέντευξη από τον Νασράλα της Χεζμπολάχ

17.04.2012 14:01
Ο Ασάνζ πήρε συνέντευξη από τον Νασράλα της Χεζμπολάχ - Media

«Από μια μυστική τοποθεσία στο Λίβανο» μέσω βίντεο παραχώρησε συνέντευξη ο αρχηγός του σιιτικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, Χάσαν Νασράλα, στον ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

«Από μια μυστική τοποθεσία στο Λίβανο» μέσω βίντεο παραχώρησε συνέντευξη ο αρχηγός του σιιτικού λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, Χάσαν Νασράλα, στον ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αγγλόφωνο ρωσικό τηλεοπτικό δικτυο RT, ο αρχηγός της Χεζμπολάχ τόνισε ότι το κίνημά του έχει κάνει προσπάθειες για να ενθαρρυνθεί ο διάλογος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ήρθαμε σε επαφή με την αντιπολίτευση για να την ενθαρρύνουμε και για να διευκολύνουμε το διάλογο με το καθεστώς, αλλά απέρριψε το διάλογο».

«Έχουμε εξαρχής να κάνουμε με ένα καθεστώς που είναι έτοιμο να κανει μεταρρυθμίσεις και είναι έτοιμο για διάλογο. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια αντιπολίτευση που δεν είναι έτοιμη για διάλογο, δεν είναι έτοιμη να αποδεχθεί τις μεταρρυθμίσεις. Το μόνο που θέλει είναι να ρίξει το καθεστώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα» επισήμανε ακόμα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Τζούλιαν Ασάνζ βρίσκεται υπό κατ’οίκον περιορισμό, καθώς αναμένει την οριστική απόφαση της βρετανικής δικαιοσύνης για το αίτημα έκδοσής του στη Σουηδία στο πλαίσιο μιας υπόθεσης βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων.

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