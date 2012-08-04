Λονδίνο 2012: Συλλογή μεταλλίων από τον Μάικλ Φελπς

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Το 21ο μετάλλιο και 17ο χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατέκτησε ο Μάικλ Φελπς(ΗΠΑ), καθώς ήταν ο νικητής στα 100μ. πεταλούδα με χρόνο 51.21.
Το 21ο μετάλλιο και 17ο χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες κατέκτησε ο Μάικλ Φελπς(ΗΠΑ), καθώς ήταν ο νικητής στα 100μ. πεταλούδα με χρόνο 51.21. Και μάλιστα νίκησε στο συγκεκριμένο αγώνισμα για τρίτη συνεχόμενη φορά.
Το ασημένιο πήραν μαζί ο Νοτιοαφρικανός Τσαντ Λε Κλος και ο Ρώσος Εβγκένι Κοροτίσκιν.
Η Αμερικανίδα Μίσι Φράκλιν νίκησε στα 200μ ύπτιο με 2.04.06 επίδοση που αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Ρωσίδα Αναστασία Ζούεβα με 2:05.92 και το χάλκινο η Αμερικανίδα Ελίζαμπεθ Μπέιζελ με 2:06.55.
Η Αμερικανίδα Κέιτι Λεντέτσκι ήταν η νικήτρια στα 800μ. ελεύθερο με 8:14.63. Το ασημένιο πήρε η Ισπανίδα Μιρέιρα
Μπελμόντε Γκαρθία και το χάλκινο η Βρετανίδα νικήτρια του Πεκίνου και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Ρεμπέκα Άντλινγκτον..
Ο Γάλλος Φλοράν Μανοντού έκανε την έκπληξη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο με χρόνο 21.34. Το ασημένιο πήρε ο Αμερικανός Κάλεν Τζόουνς με 21.54 και το χάλκινο ο Βραζιλιάνος νικητής του Πεκίνου και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Σέζαρ Σιέλο Φίλιο με 21.59.
Εκτός τελικού στα ελεύθερο έμεινε η Νόρα Δράκου, καθώς στην 2η ημιτελική σειρά τερμάτισε στην 8η θέση με 25.28.
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