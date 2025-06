Μπήκε σε McDonald’s με ένα μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη του!

Άφωνοι έμειναν οι πελάτες και οι υπάλληλοι ενός εστιατορίου McDonald’s στο Queens της Νέας Υόρκης, όταν αντίκρισαν έναν άνδρα να μπαίνει στο κατάστημα έχοντας ένα μαχαίρι καρφωμένο στην πλάτη του.

Ο 54χρονος αφού του κάρφωσαν το κουζινομάχαιρο στην πλάτη, περπάτησε ένα τετράγωνο και μπήκε στο εστιατόριο αιμορραγώντας για να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο.

NYC man calmly on the phone today after being stabbed in the back. pic.twitter.com/8yFzaehKFO

— PzFeed Top News (@PzFeed) June 24, 2014