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25.07.2014 14:28

Τυρί από γάλα γαϊδούρας: Το κιλό φτάνει τα 1.000 ευρώ

25.07.2014 14:28
Τυρί από γάλα γαϊδούρας: Το κιλό φτάνει τα 1.000 ευρώ - Media

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Σύμφωνα με πληροφορίες, το γάλα όνου έχει ιδιαίτερα υψηλή τιμή που ανά λίτρο μπορεί να ανέρχεται και σε 50 ευρώ. Ο ονοτρόφος, κ. Παπλιάκας, επεξηγεί: «Παρόλα ταύτα η εκτροφή των γαϊδουριών δεν είναι μία εύκολη υπόθεση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το γάλα όνου έχει ιδιαίτερα υψηλή τιμή που ανά λίτρο μπορεί να ανέρχεται και σε 50 ευρώ. «Το γάλα όνου», όπως είχε δηλώσει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος, «αποτελεί ένα προϊόν με υψηλή διατροφική αξία το οποίο κυκλοφορεί στο εμπόριο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποφέρει οφέλη στους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Στη χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα εκτροφής όνων και παραγωγής γάλακτος με αξιόλογες προοπτικές αξιοποίησής του στην υγεία και τη διατροφή».
 
Ο ονοτρόφος, κ. Παπλιάκας, επεξηγεί: «Παρόλα ταύτα η εκτροφή των γαϊδουριών δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Ο κάθε ονοτρόφος εκτός από την αγάπη που πρέπει να έχει για αυτά τα ζώα, θα πρέπει να έχει και την ανάλογη υπομονή. Η εκτροφή των γαϊδουριών είναι μια επίπονη διαδικασία και χρειάζεται ιδιαίτερες δεξιότητες, ακόμη και για το άρμεγμα της γαϊδούρας που γίνεται με ειδική τεχνική».

Η κτηνοτροφική μονάδα του στη Νιγρίτα Σερρών απαρτίζεται από 300 γαϊδούρια, που ανήκουν στη ελληνική φυλή «αρκαδικός όνος». «Κάθε μέρα παράγονται στη φάρμα περίπου 10 κιλά γάλα» αναφέρει ο ονοτρόφος.

Οι τιμές των προϊόντων από γάλα όνου ποικίλουν. Το σαπούνι πωλείται 5 ευρώ, το συμπλήρωμα διατροφής 55 ευρώ, το αφρόλουτρο 18,5 έως 20 ευρώ, η ενυδατική κρέμα 16 έως 20 ευρώ, το σαπούνι αντιγήρανσης 6 έως 8 ευρώ, οι καραμέλες 5 ευρώ και το λικέρ με γάλα γαϊδούρας φτάνει μέχρι τα 20 ευρώ, το τυρί μπορεί να φτάσει και στα 1.000 ευρώ ανά κιλό και για να φτιαχτεί θα χρειαστούν πάνω από 25 κιλά γάλα.

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