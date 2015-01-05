Προ των πυλών επιδημία γρίπης στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΠΙΣ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σταθερή ανοδική τάση παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, ενώ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει τον κίνδυνο επιδημίας, σημειώνοντας ότι «το φετινό εμβόλιο δεν καλύπτει το στέλεχος που "χτυπάει"».



Σταθερή ανοδική τάση παρουσιάζει η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), ενώ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) επισημαίνει τον κίνδυνο επιδημίας, σημειώνοντας ότι «το φετινό εμβόλιο δεν καλύπτει το στέλεχος που "χτυπάει"».

Αύξηση των κρουσμάτων παρατηρείται, όμως, και στην υπόλοιπη Ευρώπη, και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), την 52η βδομάδα γρίπης (τέλος Δεκέμβρη 2014), τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 10% σε σύγκριση με τις δύο προηγούμενες.



Τα τελευταία δεδομένα του ΚΕΕΛΠΝΟ στη χώρα μας δείχνουν, επίσης, ότι η δραστηριότητα της γρίπης αρχίζει να παρουσιάζει σταθερή ανοδική τάση. Με την αλλαγή του έτους είχαμε ήδη 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης, βαριά, που έχρηζαν εισαγωγής στη ΜΕΘ, και άλλους 2 θανάτους από επιπλοκές της.

Όπως καταγράφηκε από το ευρωπαϊκό Σύστημα Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το επίπεδο νοσηρότητας της γρίπης στις χώρες της Ευρώπης αυξήθηκε από το 9% στο 13% μέσα σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, κοινή διαπίστωση των υγειονομικών αρχών των ΗΠΑ και της Ευρώπης είναι ότι το προεξάρχον στέλεχος που ευθύνεται φέτος για την υψηλή νοσηρότητα της γρίπης είναι ο υπότυπος H3N2, ο οποίος όμως δε συμπεριλήφθηκε στους υποτύπους του αντιγριπικού εμβολίου 2014-2015. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και του Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων των ΗΠΑ (CDC), το εμβόλιο περιείχε τους πιο επικίνδυνους και τους πιο ύποπτους για το βόρειο ημισφαίριο υποτύπους και όχι τον H3N2 που τελικά «χτύπησε». Ο υπότυπος αυτός απομονώθηκε μέχρι στιγμής σχεδόν στα μισά επιβεβαιωμένα περιστατικά γρίπης ανά την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει ο ΠΙΣ, η απουσία άλλων υποτύπων της γρίπης από την κοινότητα στα φετινά κρούσματα, φαίνεται να δείχνει πως ο πληθυσμός που εμβολιάστηκε είναι καλυμμένος απέναντι στα υπόλοιπα επικίνδυνα στελέχη και γι αυτό δεν παρουσιάστηκαν κρούσματα από υπότυπους που εμπεριείχε το εμβόλιο.

Πάντως, σύμφωνα με τα πρώτα απολογιστικά στοιχεία του ECDC για το 2015, το στέλεχος της γρίπης A (H5N1) είναι θανατηφόρο φέτος στο 60% των προσβληθέντων, έχει όμως σποραδική εμφάνιση, κυρίως στην Αφρική και στην Ασία. Περιστατικά επιβεβαιωμένα του H5N1 δεν ταυτοποιήθηκαν ακόμη στην Ελλάδα, «χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή διότι ο πληθυσμός των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται συστηματικά στη χώρα μας από τις περιοχές αυτές δεν έχει καμία καταγραφή και κανέναν έλεγχο στα λοιμώδη νοσήματα που φέρει», επισημαίνει ο ΠΙΣ.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί όλους τους γιατρούς και τους ιατρικούς φορείς να βρίσκονται σε επιφυλακή, προειδοποιεί δε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο είναι πολύ σημαντικό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, σημειώνοντας ότι η ισχύς του είναι 3μηνη, οπότε σε άτομα υψηλού κινδύνου μπορεί να χρειαστεί επανάληψη, κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα γιατρό τους. Ως ομάδες υψηλού κινδύνου, στις οποίες ο εμβολιασμός κρίνεται απαραίτητος, χαρακτηρίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας άτομα άνω των 60 ετών, παιδιά και ενήλικες με χρόνια νοσήματα, έγκυες και θηλάζουσες, παχύσαρκα άτομα (ΔΜΣ> 40kg/m2.) και όλοι οι κλειστοί πληθυσμοί (φυλακές, ιδρύματα σχολές, ειδικά σχολεία).

«Ιδιαίτερα σημαντικός σε μια επερχόμενη επιδημία γρίπης είναι να είναι εμβολιασμένοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Νοσοκομειακή περίθαλψη, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά και η μετάδοση του ιού μέσα στο υγειονομικό προσωπικό» αναφέρει ο ΠΙΣ και τονίζει ότι «δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο», καθώς από τη στιγμή διενέργειας του εμβολιασμού ως τη στιγμή που το εμβόλιο θα αρχίσει να παρέχει προστασία, παρέχεται ένα χρονικό διάστημα περίπου 3 εβδομάδων.