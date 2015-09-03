Απίστευτο πόσο μεγάλωσε ο Λίαμ Νίσον (Photos)

Τον έχουμε συνηθίσει σε φόρμα, δυνατό και γυμνασμένο. Ο Λίαμ Νίσον, άλλωστε, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές περιπέτειες, αποδεικνύοντας ότι είναι ένας action hero.

Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν φωτογραφίες του 63χρονου ηθοποιού όπου φαινόταν καταβεβλημένος και πολύ μεγαλύτερος από την ηλικία του. Με γκρίζα μαλλιά, κάπως μακριά και ατημέλητα, ο Νίσον έχει αδυνατίσει τόσο πολύ, ώστε φαίνεται πολύ κουρασμένος.

Δεν είναι γνωστό εάν πρόκειται για μεταμόρφωση για τις ανάγκες ενός ρόλου ή απλά ο Λίαμ Νίσον μεγαλώνει, κι ας τσακίζει όλους τους εχθρούς του. Στις ταινίες φυσικά.