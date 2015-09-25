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25.09.2015 21:18

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει τις ρωσικές δυνάμεις στην Συρία

25.09.2015 21:18
Χεζμπολάχ: Συμφωνία της ντροπής το σχέδιο Τραμπ για το Παλαιστινιακό - Media

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στη Συρία, επιβεβαίωνει την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός σε τρεις περιοχές.

 

Η Χεζμπολάχ χαιρετίζει την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στη Συρία, επιβεβαίωνει την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός σε τρεις περιοχές.

H σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου χαιρέτισε σήμερα την ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Συρία που θα προσφέρουν στήριξη στον κοινό σύμμαχό τους, τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ του Λιβάνου Χασάν Νασράλα δήλωσε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al- Manar ότι η εκστρατεία που διεξάγει ο διεθνής συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ έχει αποτύχει καθώς δεν έχει οδηγήσει στην ήττα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ένα γεγονός που ώθησε τη Ρωσία να εμπλακεί άμεσα στη σύρραξη.

Ο Νασράλα επιβεβαίωσε επιπλέον ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας 6 μηνών επιτεύχθηκε μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών σε τρεις περιοχές της Συρίας.

Πρόκειται για την πόλη Ζαμπάντανι, που τελεί υπό τον έλεγχο των ανταρτών και βρίσκεται κοντά στον Λίβανο και δύο σιιτικά χωριά στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας. Η συμφωνία επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και χάρη στη διαμεσολάβηση της Τεχεράνης.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός προβλέπει «την απομάκρυνση των μαχητών και των τραυματιών από την πόλη Ζαμπάντανι προς την επαρχία Ιντλίμπ (…) με αντάλλαγμα την απομάκρυνση 10.000 αμάχων από τα χωριά αλ Φούα και Κεφράγια (…) προς περιοχές που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις» εξήγησε ο Νασράλα στη συνέντευξη στο Al- Manar.

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