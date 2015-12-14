Σε στρατοδικείο παραπέμπεται λοχίας του αμερικανικού στρατού που κατηγορείται για λιποταξία

Ο λοχίας Μπόου Μπέργκνταλ, πρώην αιχμάλωτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για λιποταξία ενώπιον του εχθρού, παραπέμφθηκε σήμερα να περάσει από δίκη σε στρατοδικείο, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο.

Ο λοχίας Μπόου Μπέργκνταλ, πρώην αιχμάλωτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ο οποίος κατηγορείται για λιποταξία ενώπιον του εχθρού, παραπέμφθηκε σήμερα να περάσει από δίκη σε στρατοδικείο, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο.

Ο 29χρονος Μπέργκνταλ κατηγορήθηκε νωρίτερα φέτος για λιποταξία ενώπιον του εχθρού και απείθεια ενώπιον του εχθρού. Αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης εάν καταδικαστεί ακόμη και για την κατηγορία της ανυπακοής, καθώς το έγκλημα διαπράχθηκε σε καιρό πολέμου.

Η ημερομηνία της δίκης του, η οποία θα γίνει στο Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, θα ανακοινωθεί αργότερα, διευκρίνισε το επιτελείο.

Αμερικανοί στρατιωτικοί εισαγγελείς είχαν δηλώσει τον Οκτώβριο ότι προσπαθούσαν να εξακριβώσουν εάν ο Μπέργκνταλ, ο οποίος παρέμεινε αιχμάλωτος των ισλαμιστών ανταρτών επί πέντε χρόνια, πριν ανταλλαγεί το 2014 με πέντε ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν, μπορεί να δικαστεί για εσκεμμένη εγκατάλειψη θέσης.

Οι εισαγγελείς είχαν ανακοινώσει στην προδιαδικασία, που έγινε στο Σαν Αντόνιο όπου στρατωνίζεται ο Μπέργκνταλ αφότου επέστρεψε στις ΗΠΑ, ότι είχε σχεδιάσει την εγκατάλειψη της θέσης του εβδομάδες νωρίτερα. Πρόσθεσαν ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να δικαστεί για λιποταξία ενώπιον του εχθρού και απείθεια ενώπιον του εχθρού, βάσει του αμερικανικού Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.

Ο ταξίαρχος Κένεθ Νταλ, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής της έρευνας του στρατού για την εξαφάνιση και την αιχμαλωσία του Μπέργκνταλ, είχε καταθέσει τον Σεπτέμβριο πως ο λοχίας δεν ήταν συμπαθών των Ταλιμπάν και εισηγήθηκε να μην του επιβληθεί ποινή φυλάκισης.

Σύμφωνα με τον Νταλ, ο Μπέργκνταλ ήταν ένας ιδεαλιστής στρατιώτης χωρίς ιδιαίτερη σχέση με την πραγματικότητα, ο οποίος εγκατέλειψε τη θέση του με σκοπό να αναφέρει τις ανησυχίες του για τον τρόπο που ασκείτο η διοίκηση στη μονάδα του σε έναν στρατηγό.

Ο Νταλ είχε καταλήξει πως «δεν πιστεύει» πως θα έπρεπε να επιβληθεί «ποινή φυλάκισης στο τέλος αυτής της διαδικασίας». Ο ταξίαρχος ήταν επικεφαλής 22 στελεχών της αμερικανικής στρατιωτικής δικαιοσύνης που διεξήγαγαν έρευνα επί δύο μήνες και πήρε καταθέσεις από τον κατηγορούμενο συνολικής διάρκειας 36 ωρών.