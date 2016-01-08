search
08.01.2016 16:23

Ζευγάρι μπαμπουίνων κάνει σεξ στο καπό αυτοκινήτου και το τρίχρονο κοριτσάκι που τους βλέπει βάζει τα κλάματα (Video)

Μια οικογένεια πήγε για σαφάρι σε ένα πάρκο με άγρια ζώα. Κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο ανέβηκαν δυο μπαμπουίνοι που άρχισαν απροκάλυπτα να κάνουν σεξ. 

 

Μια οικογένεια πήγε για σαφάρι σε ένα πάρκο με άγρια ζώα. Κάποια στιγμή στο αυτοκίνητο ανέβηκαν δυο μπαμπουίνοι που άρχισαν απροκάλυπτα να κάνουν σεξ.

Η οικογένεια Χένεσυ αποφάσισε να πάρει τα παιδιά της και να πάνε μια βόλτα σε ένα πάρκο σαφάρι στο Knowsley Safari Park του Merseyside. Πλήρωσαν το εισιτήριο και μπήκαν στο πάρκο. Η ξενάγηση γίνεται μέσα στο αυτοκίνητο και σε καθορισμένη διαδρομή.

Με χαμηλή ταχύτητα περνούν από τα άγρια ζώα και τα θαυμάζουν από την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Ο πατέρας οδηγούσε και η μητέρα καθόταν πίσω με τον μεγάλο γιο. Μπροστά καθόταν η τρίχρονη κόρη, η Γκρέισι προκειμένου να μπορεί να βλέπει καλύτερα.

 Κάποια στιγμή και ενώ το τζιπ κινείτο με χαμηλή ταχύτητα ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε στο καπό. Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε και δεύτερος θόρυβος. Δυο μπαμπουίνοι είχαν «προσγειωθεί» στο μεγάλο καπό του τζιπ και ανέμελοι ερωτοτροπούσαν.

Η οικογένεια αιφνιδιάστηκε. Ο αναιδής αρσενικός μπαμπουίνος κάθισε με τα πόδια ανοιχτά και σε πλήρη ερωτική διάθεση μπροστά στο τζάμι, ενώ η θηλυκή τον προκαλούσε γονατιστή, και εκείνη επάνω στο καπό. Η τρίχρονη δεν ήξερε τι συνέβαινε και τι ήταν όλο αυτό το ερωτικό παιχνίδι μεταξύ δυο ζώων που εξελισσόταν μπροστά στα μάτια της.

Κάποια στιγμή και αφού το ερωτικό κάλεσμα είχε διαρκέσει αρκετή ώρα, ο αρσενικός μπαμπουίνος γραπώνει τη θηλυκή και μπροστά στα γουρλωμένα μάτια και ανοιχτά στόματα της οικογένειας Χένεσυ αρχίσει να εξελίσσεται ένας ανενδοίαστος μαραθώνιος σεξουαλικής πράξης ανάμεσα στα ζώα.

Το κοριτσάκι νόμιζε πως τα δυο ζώα μαλώνουν και παλεύουν αφού οι κραυγές τους έμοιαζαν με τσακωμό και περισσότερο από φόβο ξέσπασε σε κλάματα. Η μητέρα της Νάταλι, την πήρε αγκαλιά ενώ η μικρούλα έκλεισε τα αυτιά και τα μάτια της για να μην βλέπει.

 

