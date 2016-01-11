H οργισμένη απάντηση Πολάκη στο Πρώτο Θέμα για την αναισθησιολόγο εξαδέλφη του

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Τη δική του απάντηση έδωσε μέσω Facebook ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος στρέφεται κατά της εφημερίδας Πρώτο Θέμα με αφορμή τα δημοσιεύματα που αφορούν στην αναισθησιολόγο ξαδέλφη του.

Τη δική του απάντηση έδωσε μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος στρέφεται κατά της εφημερίδας “Πρώτο Θέμα” με αφορμή τα δημοσιεύματα που αφορούν στην αναισθησιολόγο ξαδέλφη του.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως η αναισθησιολόγος που συμμετείχε στην μοιραία επέμβαση της 4χρονης Μελίνας στο Ηράκλειο, ήταν εξαρτημένη από ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα είχε εντοπιστεί στο παρελθόν να κλέβει ουσίες από το νοσοκομείο.

Μάλιστα το δημοσίευμα άφηνε υπόνοιες για ευνοϊκή μεταχείριση της λόγω της συγγένειας της με τον υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Παύλος Πολάκης με μια οργισμένη μακροσκελή ανάρτηση του απαντά στο Πρώτο Θέμα κάνοντας λόγο για “Πρώτα Φλέμματα” που στοχεύουν σε μίζες και παίρνουν χρηματοδότηση από συμφέροντα στον χώρο της υγείας. Μάλιστα αναφφέρει ότι η εφημερίδα έχει προβεί σε ανθρωποφαγία με αφορμή το τραγικό περιστατικό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας έχει ως εξής:

Ότι μιζες δεν παιρνω εγω ,τις παιρνουν κατι ΠΡΩΤΑ ΦΛΕΜΜΑΤΑ για να κανουν ανθρωποφαγια σε τραγικα περιστατικα ,προσπαθωντας να χτυπησουν εμενα μπας και διασωθουν οι χρηματοδοτες τους απο αυτα που ερχονται μεσα απο τις αλλαγες στην υγεια.

Στην οικογενεια μου την ευρυτερη δεν εχουμε βγαλει ουτε λαμογια ,ουτε ληστες ,ουτε δολοφονους ,ουτε δοσιλογους ,ουτε ναρκομανεις.

ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ τιμιους ,αγνους ,αγωνιστες ,μορφωμενους και εργατικους.

Η αδερφοσυνη του πατερα μου ειχε πεντε στους εφτα με πτυχιο ΑΕΙ (4 δαςκαλους και εναν καθηγητη)ξεκινωντας απο μια φτωχη αγροτικη οικογενεια των σφακιων στα χρονια της κατοχης.οι αλλοι δυο ηταν ο πατερας μου και ο πατερας της αναισθησιολογου βαγγελιω νεκταριας πολακη και οι δυο αγροτες-κτηνοτροφοι.

Τα 11 πρωτα ξαδερφια που ειμαστε η επομενη γενια ειμαστε 2 γιατροι(εγω και η νεκταρια-βαγγελιω),2 δασκαλοι,1 πολιτικος μηχανικος ,1 ηλεκτρολογος μηχανικος,1 καθηγητης ,1 Α μηχανικος του εμπορικου ναυτικου,1 νοσηλευτρια τει προισταμενη σε μεθ,1 ψυκτικος απο τεχνικη σχολη ,1 στελεχος τουριστικων επιχειρησεων.

ΟΣΗ ΛΑΣΠΗ και να ριξετε αξιοποιωντας το τραγικο περιστατικο του θανατου της τετραχρονης στο βενιζελειο και τη σποραδικη χρηση οπιοειδους αναλγητικου απο ενα ανθρωπο που εχει δυο σοβαροτατες νοσηλειες στη ζωη του με πολυημερη παραμονη σε μεθ και πασχει απο χρονιο πονο λογω των κακωσεων ,ουτε αυτον θα βγαλετε ναρκομανη ουτε εμενα “νονο” που συγκαλυπτει.

Οτι πρεπει να γινει ΘΑ γινει ,οτι ευθυνη υπαρχει θα καταλογιστει οπως ο νομος και η διαδικασια επιβαλει.

Σε λιγο καιρο που θα βγουν ΠΟΛΛΑ στη φορα απο τα εργα και τις ημερες των αφεντικων σας και χρηματοδοτων σας στο χωρο της υγειας ,θελω να δω το παθος που θα δειξετε για αποδοση δικαιοσυνης….

ΚΑΙ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ

Παυλος Πολακης

Οτι μιζες δεν παιρνω εγω ,τις παιρνουν κατι ΠΡΩΤΑ ΦΛΕΜΜΑΤΑ για να κανουν ανθρωποφαγια σε τραγικα περιστατικα ,προσπαθωντ… Δημοσιεύτηκε από Παυλος Πολακης στις Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016