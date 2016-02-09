Λίγο πριν την πρεμιέρα του «Ριχάρδου Γ’ », η Καίτη Κωνσταντίνου μας μιλά για τον ήρωα της (Photos)

Ο Βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ’ του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ “ανεβαίνει” στις 17 Φεβρουαρίου στη σκηνή του Σύγχρονου Θεάτρου σε διασκευή του Σάββα Κυριακίδη και σκηνοθεσία του Τάκη Τζαμαργιά. Το αριστούργημα του Βρετανού βάρδου με τον διεστραμμένο και ανορθόδοξο ήρωα θα «ζωντανέψει» με μία νέα ματιά, αφού τον Ριχάρδο Γ’ υποδύεται γυναίκα, η Καίτη Κωνσταντίνου.

Η Καίτη Κωνσταντίνου είναι ο Ριχάρδος ο Γ’, ο προδομένος από τη φύση, ο σακάτης, ο κουτσός και ο κακόθωρος. Ιντριγκαδόρος και σκληρός ο πρίγκιπας της Αγγλίας στήνει παγίδες και σπέρνει ζιζάνια, σκοτώνει ανελέητα άντρες, γυναίκες και παιδιά, εχθρούς και φίλους, όλα για να κατακτήσει τον πολυπόθητο θρόνο.

Η Καίτη Κωνσταντίνου μας γράφει για τις προκλήσεις του ρόλου της:

«Όταν το καλοκαίρι αυτό μου πρότεινε ο Τάκης Τζαμαργιάς να ανεβάσουμε μαζί τον Ριχάρδο τον ΙΙΙ του Σαίξπηρ, συγκινήθηκα, φοβήθηκα, ενθουσιάστηκα… Μάλλον μ’ αυτή τη σειρά. Νίκησε το τελευταίο συναίσθημα, ο ενθουσιασμός, χωρίς όμως να με έχουν εγκαταλείψει και όλα τα άλλα…

Ο Ριχάρδος είναι για μένα μια μεγάλη πρόκληση, γιατί πρόκειται για έναν τεράστιο ρόλο σ’ ένα πολύ σπουδαίο θεατρικό έργο. Είναι ένας ήρωας μισητός, αλλά και σαγηνευτικός, ένας χαρακτήρας ανατρεπτικός που ενώ κυνηγάει την εξουσία με όλα τα μέσα που διαθέτει, κατακτώντας την, την εξευτελίζει.

Στις πρόβες, μαζί με τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, την Πηνελόπη Τσιλίκα, τον Κωνσταντίνο Γαβαλά, τη Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, τον Μιχάλη Μουλακάκη και τον Θωμά Γκαγκά, προχωράμε με πολύ προσεκτικά βήματα, γιατί το σπουδαίο αυτό έργο έχει πολλές λακούβες και δύσβατα μονοπάτια. Στη διαδρομή, όλους αυτούς τους πείθω, τους κοροϊδεύω, τους σαγηνεύω, και στο τέλος τους σκοτώνω γιατί είμαι ένας ήρωας δυστυχισμένος, άτυχος, μοναχικός και απελπισμένος.

Στην παράσταση αυτή έχουμε τη μεγάλη χαρά να συνεργαζόμαστε με την Ελένη Μανωλοπούλου, τον Σάββα Κυριακίδη, τον Αλέκο Αναστασίου, τον Κώστα Βόμβολο, ανθρώπους του θεάτρου πολύ ταλαντούχους, πρωτοποριακούς και αυθεντικούς ο καθένας στον τομέα του».

Info: Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι. Τετάρτη έως Κυριακή.