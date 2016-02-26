”Χάθηκε” ο φάκελος της αναισθησιολόγου της Μελίνας – Η οργή και η μαντινάδα του πατέρα της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Χάθηκε» και πάλι στη διαδρομή ο φάκελος της αναισθησιολόγου που συμμετείχε στην επέμβαση της μικρής Μελίνας Παρασκάκη. Ένα μήνα μετά την απόρριψή του από το Κεντρικό Πειθαρχικό συμβούλιο δεν έχει επιστραφεί, ούτε στη ΔΥΠΕ Κρήτης, ούτε στο νοσοκομείο.

«Χάθηκε» και πάλι στη διαδρομή ο φάκελος της αναισθησιολόγου που συμμετείχε στην επέμβαση της μικρής Μελίνας Παρασκάκη. Ένα μήνα μετά την απόρριψή του από το Κεντρικό Πειθαρχικό συμβούλιο δεν έχει επιστραφεί, ούτε στη ΔΥΠΕ Κρήτης, ούτε στο νοσοκομείο. Έτσι στον “πάγο” παραμένει η υπόθεση πειθαρχικής δίωξης της αναισθησιολόγου του Βενιζελείου – και ξαδέλφης του αναπλ. υπουργού υγείας Π. Πολάκη- η οποία κατηγορείται για κλοπή ναρκωτικών φαρμάκων, καθώς ένα μήνα μετά τις δηλώσεις -καταπέλτη της προέδρου του Κεντρικού Πειθαρχικού συμβουλίου ο φάκελος… “αγνοείται”.

Όπως επιβεβαιώνει ο υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ο φάκελος ο φάκελος δεν έχει επιστραφεί ώστε να δρομολογηθεί η ανασύστασή του και η επιστροφή του στο Κεντρικό Πειθαρχικό συμβούλιο. Την ίδια ώρα η έρευνα για το θάνατο της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη βαδίζει με τους ίδιους ρυθμούς όσον αφορά στο πειθαρχικό κομμάτι. Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο μέχρι στιγμής από την εσωτερική έρευνα του νοσοκομείου δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία αμέλειας.

Ωστόσο η οικογένεια του παιδιού βασίζεται στο αποτέλεσμα της ποινικής δικογραφίας που έχει σχηματιστεί από την αστυνομία, στο πλαίσιο της οποίας έχουν προσκομίσει στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με το συνήγορο αναδεικνύουν ξεκάθαρα και προσωποποιημένα ευθύνες για τη μοιραία κατάληξη.

Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να κατατεθεί και υπόμνημα από την πλευρά της οικογένειας που ζητά την άσκηση ποινικών διώξεων για συγκεκριμένα αδικήματα. Ο πατέρας της Μελίνας, Μάνος Παρασκάκης, όπως είναι λογικό, έχει εκφράσει την οργή του και στο Facebook και ζητά να κοινοποιήσουν όλοι οι φίλοι του το θέμα… Ωστόσο δεν σταματούν οι μαντινάδες για το κοριτσάκι του, με τις οποίες εκφράζει τον πόνο του και ραγίζει καρδιές.

Πηγή: Newsit