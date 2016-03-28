Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη για το μακελειό στη Λαχόρη – Τουλάχιστον 65 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες (Video-Photos)

Ένα παρακλάδι των Ταλιμπάν, η οργάνωση Τζαμαάτ-ουλ-Αχράρ, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση αυτοκτονίας στη Λαχόρη, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 65 άνθρωποι, τονίζοντας ότι ο στόχος της ήταν η μικρή χριστιανική κοινότητα του Πακιστάν.

Ανθρωποκυνγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές στο Πακιστάν προκειμένου να εντοπίσουν τους αντάρτες που οργάνωσαν τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, που κόστισε τη ζωή τουλάχιστον 65 ανθρώπων. Η επίθεση είχε ως στόχο χριστιανούς και την ευθύνη για την πραγματοποίησή της ανέλαβε η οργάνωση Τζαμαάτ-ουλ-Αχράρ που σχετίζεται με τους Ταλιμπάν, η οποία στο παρελθόν είχε διακηρύξει την υποστήριξή της, στο Ισλαμικό Κράτος.

Τα περισσότερα από τα θύματα της επίθεσης που έγινε χθες το απόγευμα, σε πάρκο στην πόλη Λαχόρη στο ανατολικό Πακιστάν, ήταν γυναίκες και παιδιά που έκαναν τη βόλτα τους, καθώς γιόρταζαν την ημέρα του Πάσχα των Καθολικών.

“Πρέπει να βρούμε τους δολοφόνους των αθώων αδελφών και των παιδιών μας και να τους παραδώσουμε στη δικαιοσύνη. Δε θα αφήσουμε ποτέ αυτούς τους απάνθρωπους να κυριαρχήσουν πάνω στη ζωή μας και στην ελευθερία μας,” δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του στρατού.

Από τη βομβιστική επίθεση έχασαν τη ζωή τους, τουλάχιστον 65 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περίπου 300 άλλοι, ενώ ο αριθμός των νεκρών αναμένεται ότι θ’ αυξηθεί, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Το Πακιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με την τυφλή αιματηρή βία, εδώ και 15 χρόνια, από την ένταξή του στη διεθνή συμμαχία υπό τις ΗΠΑ, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του Πάρκου Γκουλσάν-ε-Ικμπάλ, ακριβώς έξω από την πύλη εξόδου και σε απόσταση μερικών μέτρων από τις κούνιες όπου έπαιζαν μικρά παιδιά.

Οι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν εικόνες από το σημείο της έκρηξης στις οποίες διακρίνονται κάποιοι από τους τραυματίες να απομακρύνονται με ασθενοφόρα.