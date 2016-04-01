search
01.04.2016 13:10

Ινδία: Ανέβηκε σε δέντρο για να γλιτώσει από ρινόκερο – Σώθηκε από τύχη

01.04.2016 13:10
Το μητρικό ένστικτο ενός ρινόκερου κόντεψε να κοστίσει τη ζωή σε έναν δασοφύλακα στο Εθνικό Πάρκο Kaziranga στην Ινδία.
 
Ο εξαγριωμένος θηλυκός ρινόκερος άρχισε να κυνηγά το δασοφύλακα όταν αντιλήφθηκε πως ο δασοφύλακας είχε πλησιάσει υπερβολικά το μικρό της. Εκείνος τρομαγμένος, σκαρφάλωσε αμέσως σε ένα δέντρο, προκειμένου να σωθεί. Ο ρινόκερος διασχίζει το δρόμο που περνά μέσα από το πάρκο, «απειλεί» τον άνδρα με τα κέρατά του και φαίνεται να κατευθύνεται προς το μέρος του.
 
Τέλος, τον προσπερνά, συνεχίζοντας την πορεία του μαζί με το μικρό ρινοκεράκι.
 
«Οι ρινόκεροι γίνονται συχνά επικίνδυνοι. Ήταν έξυπνη η κίνησή του να σκαρφαλώσει στο δέντρο, στάθηκε τυχερός», λέει ο Kushal Boruah, υπάλληλος του πάρκου, για τον άνδρα ο οποίος δουλεύει ως εκπαιδευτής ελεφάντων.

